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2024總統盃黑客國際松徵件創新高 34國組隊參賽

2024/10/01 13:42

2024總統盃黑客國際松徵件創新高。（數發部提供）2024總統盃黑客國際松徵件創新高。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕總統盃黑客國際松自2019年開辦以來，致力推動數位淨零的創新應用，促進跨國協作與交流，數位發展部今年以數位和淨零2大核心出發，徵集公共數位建設及服務的應用創新方案，共同解決全球挑戰。今年徵件達77件，較去年成長28.3%並創歷屆新高，共有34國組隊參與，9月6日選出11組晉級團隊進入決賽階段，年底前將從中選出2組卓越團隊。

數發部部長黃彥男表示，本次徵集作品具多元創新性，議題涵括AI應用、綠能管理、智慧農業、智慧交通、社會創新等，部分已有成熟的數位應用技術。黃部長鼓勵晉級團隊把握後續的專家輔導期，有助未來落地發展及產生社會影響力，期待為社會帶來前瞻的創新成果。

數發部強調，為提升晉級團隊作品的成熟度，更於9月18日辦理「輔導專家首見會」，邀請中央研究院兼任研究員蕭代基、台灣大學機械工程學系副教授黃瀅瑛，以及智庫驅動執行長劉嘉凱擔任輔導專家。

輔導專家首見會也象徵總統盃黑客國際松邁入全新階段，由輔導專家們帶領團隊聚焦作品應用價值、可行性等，進一步完善創新解決方案，為台灣及全球面臨的重大發展挑戰獻策。

此外，為深化團隊對於數位公共建設的投入，數發部更於首見會中分享推動中的數位皮夾規劃，作為晉級團隊未來提案優化參考。後續輔導專家們將為晉級團隊提供技術指導及協助資源對接，幫助團隊快速提升作品價值，促使團隊將創新概念轉化為實際解決方案，加速實現全球公民對未來的美好想像。

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