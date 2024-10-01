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外送也能點到西堤、石二鍋 foodpanda上架王品餐廳

2024/10/01 13:16

外送平台foodpanda與王品集團宣布展開獨家合作。（業者提供）外送平台foodpanda與王品集團宣布展開獨家合作。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕外送平台foodpanda今天與王品集團宣布展開獨家合作，王品旗下21個餐飲品牌、超過300家餐廳，共推出380道外送美味，即日起將透過foodpanda遍及全台的外送服務，送達消費者家中。記者實測，foodpanda App已上架石二鍋、聚日式鍋物、西堤、青花驕、陶板屋等多個知名王品品牌。

根據資策會調查，foodpanda以73.6%的常用度，成為台灣民眾最常使用的外送平台，而王品集團在全台有25個餐飲品牌、超過300家餐廳，品牌和營收都是台灣餐飲業的龍頭。

這次強強聯手，王品集團即日起將有西餐、火鍋、日韓料理、燒肉及中餐等多達21個品牌、380道外送美食於foodpanda新鮮上架，透過foodpanda的外送服務送達消費者家中；雙方更看好foodpanda透過AI技術提升配送效率，持續優化消費體驗，為王品集團的數位轉型帶來進一步成長動能。

foodpanda台灣總經理黃逸華強調，這是一項意義重大的合作，藉由餐飲和外送平台雙龍頭的強強聯手，不僅拓展foodpanda的餐飲版圖，為消費者提供更多元豐富選擇，也將助力王品集團將餐廳美味延伸至數百萬的家庭之中，達到雙位數成長。

對於本次獨家合作，王品集團營運長李威進表示，王品集團不僅在餐廳內提供多樣化美食，更希望把服務的溫度傳遞到消費者家中，foodpanda擁有豐富的數據經驗與行銷資源，可協助王品更精準觸及目標客群、持續提升消費體驗，非常期待王品集團與foodpanda的全新合作。

為慶祝王品獨家上線foodpanda，即日起至10月31日期間，用戶輸入指定優惠碼「王品五百」即可領取500元專屬美食金，再於王品集團旗下指定餐廳品牌消費滿額，就能享有專屬優惠。

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