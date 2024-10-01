鮑爾偏鷹、美元反彈！新台幣爆量重貶2.23角

鮑爾偏鷹、美元反彈！新台幣爆大量、重貶2.23角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾談話澆熄大幅降息預期，美元反彈，非美貨幣紛紛走跌，新台幣兌美元匯率早盤重貶2.3角，最低觸及31.874元，中午暫時收在31.836元，貶值1.85角，光是台北外匯經紀公司就爆出15億美元大量。

聯準會在9月大幅降息2碼後，鮑爾首度對外公開談話，不過鮑爾表示經濟表現若如預期，預計今年只會再降2碼，鮑爾談話後，市場立刻修正對於11月降息2碼預期。根據芝商所FedWatch工具，交易員目前預期11月降息2碼機率下滑至35％左右，低於上週五個人消費支出物價指數（PCE）發布後的5成。

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鮑爾偏應談話激勵美元重振雄風，主要亞幣日圓、韓元紛紛拉回，台幣一早反應美元反彈，以31.7元、貶值4.9分開出，隨後摜破31.8元關卡，最低觸及31.874元，重貶2.23角，在亞幣中表現最弱。

台股於昨日下殺近600點後，今日則出現反彈走勢，早盤跳空開高，一度收復季線，目前市場靜待美國本週將公佈的一系列就業數據。

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