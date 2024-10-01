強化經貿與安全韌性 AIT：美國各州在台設辦事處數量3年激增4倍

經濟部、外貿協會與AIT今共同舉辦「美國商機日暨台美供應鏈合作夥伴論壇」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部與美國在台協會（AIT）今共同舉辦「2024美國商機日暨台美供應鏈夥伴論壇」。AIT指出，過去3年來AIT見證了美國各州在台灣設立辦事處的「顯著回升」，辦事處數量從2021年的6個增加到24個，幾乎有一半的美國州政府在台灣設立辦事處，也清楚顯示了雙邊貿易投資的成長，不僅強化產業經濟的聯繫 更強化了雙邊安全與韌性。

AIT商務組組長高宇文指出，台灣是美國第8大經貿合作夥伴，而美國是台灣的第2大貿易夥伴，台灣也是美國最重要的外人直接投資（FBI）來源地之一，赴美投資的台商除台積電與環球晶圓外，愈來愈多台商也對赴美投資電動車、無人機、知識安全、資通訊、能源及醫療保健等領域展現興趣，如此雙邊供應鏈的擴展，除強化台美產業，更強化了台美雙邊安全與韌性。

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高宇文表示，美國是全球外商投資的首選之地，主因是美國龐大的經濟規模，去年美國FBI總投資存量為5.3兆美元，約佔全球FBI總額的30%。

高宇文再指出，美國同時也是全球最大的經濟體，GDP達到約2.27兆美元，約佔全球GDP的25%。

高宇文表示，今年6月AIT率領130位台灣新創企業代表參加「選擇美國投資高峰會」（Select USA），拜訪美國數州，與現在合作夥伴及聯邦州政府官員會面，深化與美方的合作與聯繫。

高宇文指出，今天美國商機日也將舉辦美國投資商機說明會，AIT將為有興趣赴美投資的台商說明相關投資業務服務，另美國數個州將介紹投資環境與招商優惠，投資帶來彼此的互利，有助於台灣企業打入美國經濟，也將帶動人文文化的雙向交流，以及為以社區為導向的創業機會打開大門。

最後，高宇文表示，美國商機日體現了台美實質交流及台美間的深厚聯繫，期待繼續鞏固台美雙邊夥伴關係，促進雙邊經濟更加強壯與堅韌。

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