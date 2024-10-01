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全球借貸9月破紀錄 彭博 : 企業、政府發債近20兆元

2024/10/01 14:28

9月有超過1226家債券發行人出售超過6000億美元（新台幣19.1兆元）的債券，打破全球紀錄。（路透）9月有超過1226家債券發行人出售超過6000億美元（新台幣19.1兆元）的債券，打破全球紀錄。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球多地企業和政府部門湧入債市，主要是大量發行債券。根據《彭博》彙編數據顯示，9月有超過1226家債券發行人出售了超過6000億美元（約新台幣19.1兆元）的債券，打破全球紀錄。

據報導，9月份多個市場均寫新紀錄，包括美國高等級債券市場的發行量創下歷史新高，歐洲銀行出售了創紀錄數量的額外一級債券，中國人民幣計價票據的離岸市場打破單月記錄。

企業部分，字節跳動有限公司（ByteDance Ltd.） 正計劃提供108億美元的貸款（約新台幣3442億元），這將是亞洲地區（不包括日本）有史以來，最大一筆的美元計價企業融資。

法國巴黎銀行美國信貸策略主管梅根·羅布森（Meghan Robson）表示，發行人看到的利差幾乎一直處於緊張狀態、價差很小，從借貸角度來看，這具有很有吸引力。

據報導，投資者看到市場強勁需求，想趕在美國央行進一步降息之前購買債券，而較低的風險溢酬也鼓勵發行人迅速採取行動，形成全球借貸熱潮。

《彭博》指出，9月藍籌股（Blue-chip companies）借了1700億美元（約新台幣5.4兆元），創下歷史最高紀錄。與此同時，槓桿貸款市場的交易價值高達1280億美元（約新台幣4.08兆元），為首次突破千億美元大關。

在歐洲，額外一級債券的銷售總額約為130億歐元（約新台幣4615.6億元）。亞太地區公司以美元和歐元定價的債券超過420億美元（約新台幣1.33兆元），這是自去年1月以來，最高的一個月。

結構性融資市場的債務發行也表現強勁。根據《彭博》彙編的數據顯示，新發行的貸款抵押債券的銷售額增長近70%，達到1420億美元（約新台幣4.52兆元），而今年迄今為止，美國資產支持證券的銷售額已達到2770億美元（約新台幣8.8兆元），比去年增長了近25%。

數據顯示，今年迄今為止，商業房地產領域自有品牌商業抵押貸款支持證券的發行量增加146%、達800億美元（約新台幣2.54兆元）。

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