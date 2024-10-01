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中國國慶75週年陷陰霾 社會經濟處於「歷史的垃圾時間」

2024/10/01 12:01

中華人民共和國迎來75週年國慶，但社會和經濟已陷入「歷史的垃圾時間」。（美聯社）中華人民共和國迎來75週年國慶，但社會和經濟已陷入「歷史的垃圾時間」。（美聯社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中華人民共和國今天（1日）迎來75週年國慶，但從今年7月開始出現的流行語「歷史的垃圾時間」正代表整體社會和經濟陷入陰霾，許多中國人都認為國家已陷入衰敗，幾乎沒有逆轉的可能，就算從上週起推出的一連串刺激經濟措施也是治標不治本。

《CNN》報導，中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大封鎖後重新開放，但經濟仍遲遲難以恢復成長，許多優秀的年輕人根本找不到工作、白領專業人士受到降薪和裁員的打擊、企業難以融資和償還債務、中產階級家庭因房價暴跌而財富縮水、許多人搶著將資金轉移到國外。

在經濟長期低迷後，中國領導人習近平上週終於批准一連串重磅措施，包括放寬銀行貸款、降低借貸成本、向弱勢民眾和找不到工作的應屆畢業生提供補貼等等，顯然是為了要遏制房地產市場持續下滑，並改善民眾就業情況。

這一連串罕見的政策組合拳宣布後，從9月24日開始中國藍籌股（權值股）飆漲逾15％，創近16年來最大單週漲幅；香港恆生指數則飆升13％，成為1998年以來表現最佳的一週。

雖然中國股市暴漲，但智庫榮鼎集團（Rhodium Group）在北京、香港生活20多年的中國市場研究總監萊特（Logan Wright）指出，提振股市對中國來說沒什麼太大作用，因為中國一般民眾買股票的比率很低。

萊特表示，這一連串的經濟刺激措施，只不過是讓中國領導層看起來像在積極處理低迷情況，但真正的結構性前景並沒有改變，無法解決拖累經濟的根本性問題。

萊特透露，中國維持數十年的「投資帶動成長（investment-led growth）」經濟模式已走到死胡同，需要對財政體系進行根本性改革，包括收入再分配、增加對家庭儲蓄現金的轉移，走向「消費帶動成長（consumption-led growth）」才能達到重新平衡經濟的效果。

中國長期以來都是全球儲蓄率最高的國家之一，雖然一次性發放現金和補貼可能會刺激消費，但從長遠來看，還是要依靠健全的社會福利和醫療保障，才能讓家庭更放心地增加支出，特別是在許多民眾投資的房地產行業崩潰後。

巴克萊（Barclays）經濟專家9月公布的研究報告顯示，由於房地產市場衰退，中國家庭遭受巨大財富損失，估計達到18兆美元（約新台幣574兆元）之譜，藉此推算出每個3人家庭都損失6萬美元（約新台幣191萬元）左右，這個數字將近是中國GDP的5倍。

萊特說，在提振房地產方面中國政府可以說是無能為力，相關政策穩定房市的作用並不明顯，目前中國空屋多到14億人口都無法填滿，更別說受到未來少子化的影響。

雖然說中國政府努力鼓勵生育，但越來越多年輕人不想結婚生小孩，許多人因求學、職場的各種「內捲（中國用語，指激烈競爭）」而感到精疲力盡，只想要「躺平」度過餘生。

這種情況展現出中國年輕人日益增長的絕望感，許多青年發現自己的日常生活和習近平所謂的「中國夢」宏偉願景毫無相干，只能被動抵抗社會壓力來勉強度日。

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