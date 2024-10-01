2024美國商機日 何晉滄：盼強化台美生成式AI等前瞻技術合作

經濟部、外貿協會與AIT今共同舉辦「美國商機日暨台美供應鏈合作夥伴論壇」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部次長何晉滄今出席「美國商機日」時指出，台美在半導體、生技、精密機械都有產業互補合作關係，在新創領域也有熱絡交流，也期盼台美企業能在Gen AI（生成式人工智慧）等前瞻技術領域上共創合作商機。

經濟部貿易署、投資處、外貿協會與美國在台協會（AIT）及美國各州政府駐台辦事處今天共同舉辦「2024美國商機日暨台美供應鏈夥伴論壇」。

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經濟部次長何晉滄致詞表示，台美貿易與投資關係近年來有顯著增長，也象徵著雙邊商機合作機會的增進。現今地緣政治關係以及台灣產業在全球供應鏈的地位已成為世界矚目焦點，台灣產業包括半導體、生技、精密機械等領域，不僅在美國，也向外延伸至東南亞、中東歐等地區拓展商機，也意味著台灣企業向全球延伸影響力。

何晉滄指出，台美在「產業互補」基礎上尋覓未來深入合作機會，去年6月1日「台美21世紀貿易倡議」簽署中小企業專章，是一個重要里程碑，代表台美貿易投資將會更加熱絡，今天中小企業總會副理事長林倬立也率團來到美國商機日現場。

何晉滄續說，台灣在中小企業總會的努力之下，集結眾多具代表性的台灣中小企業，成立台美諮詢會議，形成產業組織，盼未來能精準對接美方各領域產業，每年都能舉辦對話、媒合會、合作論壇等活動，期盼在台美21世紀貿易倡議的架構下，促進雙方中小企業積極展開良好交流。

何晉滄表示，此外美國每年舉辦「選擇美國高峰會」（Select USA），歷年來台灣都是籌組規模最大的代表團赴美尋覓投資與合作機會，無論是新創還是產業的合作，或是未來在各個投資領域上的交流，台美近年來已發展出合作模式。

何晉滄續指，除固定舉辦常態性活動盛事，台美民間交流熱絡，今天美國各州州政府辦事處也率團來到商機日，與台灣中小企業總會對接媒合，在產業互補、資訊互通以及商機合作等面向上，都是台美未來深度交流對話的方向。

何晉滄指出，今年來自美國奧克拉荷馬州、南卡羅萊納州、亞利桑那州、蒙大拿州代表率領企業代表團來到商機日，4個州都有各自獨有的產業優勢與特色，都是台美雙方可互惠合作的項目。

最後，何晉滄指出，期待下午的「台美供應鏈合作夥伴論壇」能為雙方企業在Gen AI（生成式人工智慧）前瞻技術領域上找到合作機會，也邀請美方州政府官員解說美國各州投資環境，也促進台商精準規劃投資決策，也感謝美國在台協會（AIT）扮演雙邊橋樑，期許台美共創雙贏局面。

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