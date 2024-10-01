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勞動基金前8月收益率14.25％ 帳面收益8871億元

2024/10/01 10:32

勞動基金前8月收益率14.25％，帳面收益8871億元（記者李靚慧攝）勞動基金前8月收益率14.25％，帳面收益8871億元（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到全球金融市場8月震盪加劇、台股小幅下跌影響，勞動基金今年前8月投資績效較7月底小幅衰退，前8月整體報酬率14.25％，帳面評價後收益8871億元，8月單月收益數為13億4000萬元。

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金運用績效，截至113年8月底止運用規模為6兆7957億元，截至8月底的評價後收益數為8871億元，收益率14.25％。

分析各主要基金表現，新制勞退基金至8月底運用規模為4兆 4306 億元，收益率 14.08％；舊制勞退基金運用規模為1兆446億元，收益率16.71％；勞保基金運用規模為1兆949億元，收益率15.41％，今年以來都維持2位數的報酬率。

勞動基金運用局指出，8月美國ISM製造業指數及就業報告表現疲軟，景氣惡化擔憂升溫，8月股市波動加大，而後美國零售銷售表現強勁，緩解市場對經濟的疑慮，加上聯準會主席Powell在全球央行年會演講中明確表示降息時間點已經到來，激勵股市回升走揚。我國央行9月19日理監事會議決議維持政策利率不變，並預期今年下半年及明年國內經濟持續溫和成長。

全球各主要指數，MSCI 全球股票指數 8 月份上漲 2.54％，今年累計上漲 15.97％；MSCI 新興市場股票 8 月份表現為 1.64％，今年累計上漲 9.44％，台灣加權股價指數 8 月份表現為 0.31％，今年累計上漲24.19％，彭博全球綜合債券指數 8 月份表現為 2.37％，今年累計上漲 1.86％。

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