藍委喊凍核電廠除役60億預算 卓榮泰：隱性成本數百億元

行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕經濟部「核能發展後端營運基金管理會」明年編列60.2億元預算，用於核一、核二、核三除役及後端營運綜合業務，有國民黨立委以核能政策不明為由揚言凍結。行政院長卓榮泰今（1）日指出，每個核電廠除役後，都要承受數百億元的後端核廢料及核電廠除役成本，這都是隱性成本、未來成本，盼以台電以簡化、安全、節約處理除役工程。

立法院會今繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。卓會前接受媒體聯訪，有媒體詢及，經濟部編列60.2元億用於核電廠除役等後端業務，但有國民黨立委稱核電政策不明，揚言要凍結這筆預算。

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對此，卓榮泰回應，這就是大家一直在顧慮的，核電廠在發電當下的成本比較低，但其後端處理、甚至是除役後的成本，是一個隱性成本、未來成本，而每個核電廠除役後，都要承受數百億元的後端核廢料及核電廠除役成本。

「如果這個算起來的話，核電給我們的負擔還是滿大的」，卓榮泰說，政府會在最有經驗、最節約的情況下，請台電就以前的經驗來處理除役工程，希望除役過程能夠簡化、安全、節約，這才是人民的需要。

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