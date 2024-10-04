LTN經濟通》台積電魅力無邊 阿聯也煞到了？

世界各國爭相推動半導體產業發展。（路透資料照）

阿聯金主出資 要建全球最大晶圓廠

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界各國爭相推動半導體產業發展，近幾年地緣政治崛起，很多國家都向台灣素有「護國神山」之稱的台積電（2330）招手，提出招商計畫邀請前往投資設廠。

近期外媒報導，台積電與三星（Samaung）與阿拉伯聯合大公國進行建晶圓廠討論，且總成本可能超過1000億美元，這可能會在未來幾年改變半導體業，並且成為中東人工智慧投資的基石。

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《華爾街日報》稱，台積電高層最近訪問了阿聯，談到要蓋一個與台積電在台最大、最先進工廠不相上下的廠區。

另外韓國三星也一直考慮未來幾年在中東投資建造晶片製造設施。報告稱，根據會議討論的初步條款，這些項目將主要由阿聯提供資金。負責為其國內半導體製造業擴張提供資金的阿布達比主權財富基金將發揮關鍵作用。

《華爾街日報》補充，雖然這些討論還處於初期階段，並且可能面臨技術及其他挑戰，但根據初步計劃，這些專案將由阿聯酋資金支持，阿布達比的主權基金穆巴達拉（Mubadala）將扮演核心角色。

針對外媒傳出將在阿聯設廠，台積電回應：「我們正專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計畫」。（法新資料照）

阿聯相信「取得晶片就是取得權力」

不過對此台積電回應，公司始終以開放的態度，歡迎促進半導體產業發展的建設性討論，「我們正專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計畫」。

為什麼阿聯會想發展半導體呢？半導體是現代重點產業，隨著全球科技交易加速，阿拉伯聯合大公國正在努力成為AI的區域中心，投入龐大的資金打造強大的AI生態系統，阿聯認為，「取得晶片」將成為未來全球權力和影響力的重要提供者。

21世紀，晶片不僅普遍存在於我們的手機和電腦中，更存在於汽車、冰箱、烤麵包機、熔爐、空調等日常生活產品中，半導體行業協會主席諾伊弗 （John Neuffer）接受《財富》雜誌採訪時表示：「晶片幾乎存在於所有有電流流過的東西中」。

21世紀，晶片不僅普遍存在於我們的手機和電腦中，更存在於汽車、冰箱、烤麵包機、熔爐、空調等日常生活產品中。（法新社資料照）

美中對峙揭示「得半導體得天下」的重要性

但要知道，生產晶片其中一個大工程，就是在製造過程需要大量的超淨水，但阿聯的大部分水都是透過海水淡化生產，再者，晶片製造商擔心在一個沒有穩固的現有晶片供應鏈的國家，如何為新工廠提供技術人才？

據SEMI國際半導體產業協會公布的全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），晶片需求不斷上升，帶動全球半導體晶圓廠產能持續成長，2024年及2025年預計將各增加6%及7%，月產能達到創紀錄的3370萬片晶圓歷史新高。

以現今積極世界發展半導體的角度來看，其中一個例子，就是「美中」。從貿易戰到晶片戰，半導體成為國家未來發展戰略，美中對峙揭示「得半導體得天下」的重要性。

SEMI國際半導體產業協會公布表示，晶片需求不斷上升，帶動全球半導體晶圓廠產能持續成長。（彭博資料照）

斷絕半導體的供應 成最大嚇阻武器

當一類產品成為世界上最重要的事物時，它就會受到大多數產品從未經歷過的驚人影響力，如果說石油過去具有舉足輕重的地位，現在的半導體晶片也出現這種情況，不僅是支撐國家經濟的棟梁，也可以作為脅迫敵對國家的武器，使敵國崩潰。

換句話說，未來的戰爭除了核武和飛彈，斷絕半導體的供應，恐將是比任何攻擊都更有效的手段。

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