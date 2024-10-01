國際油價直直落 第3季大跌17％

國際油價週一（9月30日）變動不大。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（9月30日）變動不大，但市場對於全球需求減弱的憂慮，蓋過了中東衝突擴大恐限制原油供應的狀況，國際油價在2024年第3季崩跌17%。

紐約西德州中級原油11月交割價下跌1美分，至每桶68.17美元，9月跌幅高達7%，創2023年10月以來最大單月跌幅，2024年第3季下跌16%，創2023年第3季以來最大跌幅。

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布蘭特原油11月交割價下跌21美分，至每桶71.77美元，該合約週一到期；交投更活躍的12月交割價上漲27美分，至每桶71.81美元。

布蘭特原油在9月跌幅高達9%，創2022年11月以來最大單月跌幅，2024年第3季下跌17%，創1年來最大跌幅。

國際油價週一得到支撐，因OPEC的主要生產國和成員國伊朗，可能直接捲入不斷擴大的中東衝突。

自上週以來，以色列不斷升級攻擊，殺死了黎巴嫩真主黨和哈瑪斯領導人，還攻擊葉門青年運動（Houthi，又稱胡塞武裝），這3個組織都得到伊朗的支持。

Matador Economics 經濟學家史奈德（Tim Snyder）表示，市場正在權衡中東衝突是否會在該地區蔓延。

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