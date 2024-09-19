近3屆最佳！國際技能競賽拿43面獎牌 將發1330萬元獎金

勞動部今天在行政院會報告，我國代表團參加47屆里昂國際技能競賽獲得勇奪2面金牌、3面銀牌、10面銅牌及28面優勝獎，共計43面獎牌，勞動部預計頒發約1330萬元獎金給獲獎國手。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕勞動部今天在行政院會報告，我國代表團參加47屆里昂國際技能競賽獲得勇奪2面金牌、3面銀牌、10面銅牌及28面優勝獎，共計43面獎牌，勞動部預計頒發約1330萬元獎金給獲獎國手，並提供國手申請免試各級技能檢定術科及服補充兵役等相關獎勵，以激勵國手的付出及努力。

行政院長卓榮泰指出，我國選手在法國里昂舉辦的2024國際技能競賽，奪下2金、3銀、10銅、28優勝的成績，在69個參賽國中排名世界第4，成績卓越，其中家具木工及冷凍空調等職類更獲得金牌，全體表現非常優異。感謝勞動部、教育部及外交部同仁的共同合作協助，才能讓比賽順利完成。

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卓榮泰說，行政院2018年以來推動二期「高等教育深耕計畫」，總共挹注650億餘元，協助技職校院發展特色教學、推動產學合作；另外自2022年起編列四年24億元經費，補助學校建置教學實作場域，迄今已經補助16所大專校院共18座基地，持續為年輕人打造更優質的學習環境。

勞動部長何佩珊指出，第47屆國際技能競賽於今年9月10日至9月15日在法國里昂辦理完竣。我國在此次競賽中派出了50個職類58名國手參賽，在高手雲集、群雄環伺下展現優異的技術水平，勇奪43面獎牌的佳績，獲獎率達86%，創近3屆最佳，總成績排名第4。

何佩珊表示，在勞動部積極努力的爭取下，國際技能組織亞洲分會2024會員大會及2025亞洲技能競賽由我國取得主辦權。這是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔約30年再次取得國際技能賽事主辦權，勞動部期望借鑒本屆國際技能競賽參賽經驗，並透過明年在台灣舉辦的亞洲技能競賽，深化台灣與國際間的技術交流。

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