儒鴻6家「小巨人」客戶動能強勁 今明年展望正向

儒鴻總經理洪瑞廷（左起），董事長王樹文，財務副總林芬如今天出席法說會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）今天受邀參加法說會，營運團隊看好6家「小巨人」新客戶追單動能，下半年在營收貢獻程度增加下，業績佔比將有所擴大，目前也不斷開發新客戶與新產品，原訂的每月營業額目標不變，明年雖需持續觀察國際局勢變化，初步預估展望正向。

儒鴻創辦人洪鎮海今年股東會退休之前，宣布上調全年展望，下半年每月營收皆可達到30億元，對此，現任董事長王樹文今天在法說會強調公司因無財測，不便評論絕對金額，但整體展望審慎樂觀，全年策略方向與營運目標並沒有改變，「會有一個還可以的表現」。

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儒鴻總經理洪瑞廷表示，先前對於6家新的「小巨人」客戶在今年整段營收的比重目標為12%至18%，第2季已經達到12%，現正朝向更高比例邁進，在旗下部門努力開發之下，即將很有可能加入新客戶，由於小品牌存在臨時調整產品細節的需求，儒鴻因具備機動性與供應鏈垂直整合能力，在此領域的市場擁有更多的訂單掌握度。

洪瑞廷觀察，其他大客戶等國際知名的主要品牌廠，目前給予公司的訂單預測也都沒有下調展望等狀況，關於其中1間以機能性瑜珈服飾聞名的大客戶近期傳出下架特定產品，無論是布料、製程、產品，皆與儒鴻無關，儘管部分大客戶經營實績較為平淡，但儒鴻受惠於優化產品組合與客戶結構，仍然呈現成長態勢。

新產能方面，儒鴻印尼一期、二期新廠已陸續上線，在集團接單動能持續擴大之下，外發給予協力廠商的訂單比重將保持在3成水準，其餘皆由自有產能因應，對於營運數字將有正面助益，此外還有10公頃的三期用地已準備就緒，未來視情況發動新的擴產工程案，在全球區域性戰事尚未明朗之前，儒鴻會先按兵不動。

儒鴻財務副總林芬如認為，從集團持續擴大獲利的角度來看，後續將滾動式追蹤國際匯率變化、原物料價格波動情形，同時強化既有利基點，穩定調控旗下高毛利產品比重，同時觀察美國總統大選之後的政策走向。

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