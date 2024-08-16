終結租屋黑市！內政部揭全國140所大專院校周邊房租行情

為終結租屋黑市，內政部首次發布全國140所大專院校周邊房租行情。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕為終結租屋黑市，內政部首次發布全國140所大專院校周邊房租行情，若以租金50分位數，也就是中位數租金來看，其中台北市內湖區國立台灣戲曲學院、德明財經科技大學、康寧大學，以及新北市林口區的醒吾科技大學最高，每月房租高達1.5萬元；每月房租最低則落在苗栗縣造橋鄉育達科技大學，每月約3500元。

內政部政務次長董建宏指出，暑假是學生租屋的旺季，因此，內政部運用手中申請租金補貼的47.8萬戶租約進行房租分析，首度發布全國140所大專院校所在行政區的真實房租統計數據。

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內政部說明，房租統計方式則四個分位數呈現，將學校所處行政區的房租由最低到最高進行排序，並依照第25%、第50%、第75%的租金分位數呈現。舉例來說，國立台灣戲曲學院、私立德明財經科技大學、康寧大學所處的北市內湖區為例，共取得租約4028件，其中租金25分位數為1萬元，其背後顯示有25%的租約是低於1萬元；租金50分位數為1.5萬元，代表所有租約的中位數租金為1.5萬元；75分位數為2.2萬元，顯示有75%的租金是低於2.2萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在外租屋的學生經濟能力有限，不是靠自己打工就是靠父母幫忙，因此政策上的確可以幫助年輕學子減壓，不過統計上可能把整層分租公寓、套房、雅房或者坪數做進一步劃分，可以更有參考價值。

租屋屋況未分析 恐讓房租失真

房市專家何世昌指出，政府公布大學周邊租金本是立意良善，但數據並不只學生看得到，包租公同樣看得到，倘若引發租金比價效應，結果會對學生租屋族更傷。其次，租賃物件的屋況、有無包水電、有無家具和家電，其租金落差比買賣市場更大，光是看租金數據恐難以得知高低價背後實情，學生租屋族判斷可能會失真。

不過，董建宏指出，大學周邊租金資訊是內政部首次運用租金補貼資料進行分析，並對外公布的統計資訊，未來除規劃定期公布全國各行政區租金統計資訊外，並將視各區域資料樣本數及完整度，研議進一步針對不同租屋型態等統計資料。

此外，內政部後續也將邀集地方政府、產業公會、專家學者及相關團體等召開座談，共同探討推動租屋市場資訊透明化相關議題，希望能在兼顧個資隱私與符合民眾需求的前提下，逐步推動透明化。

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