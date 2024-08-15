精材第3季迎新手機備貨旺季 新廠晶圓測試機台提早進機

精材第3季迎新手機備貨旺季（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電轉投資的封測廠精材（3374）今召開法說會並公布財報，上半年每股盈餘2.4元、年增52%；展望下半年，董事長陳家湘指出，第3季營運為傳統旺季，3D感測元件封裝與12吋晶圓測試需求，將迎來新手機備貨旺季，第4季待觀察手機換機潮效應，整體而言，今年全年營運可優於去年。

陳家湘並指出，配合客戶需求，新廠晶圓測試機台進機將提前1個季度，於明年農曆年後開始進機，並通過增建第2期無塵室資本支出近17億元。新廠第1期、 第2期無塵室都是因應客戶測試業務而擴增，因2期之後還有空間，未來是否擴產也將看客戶需求而定。

請繼續往下閱讀...

受惠產品組合改變與有利匯率，精材今年上半年逐季回溫，營收為30.86億元、年增13.3%；毛利率32.6%、年增4.3個百分點，營業淨利率25.1%、年增4.7個百分點，淨利6.51億元、年增52.4%，每股盈餘2.4元，去年同期為1.57元。

陳家湘表示，需求比年初預期明顯好一些，尤其3D感測元件封裝因客戶提早備貨，致使上半年營收年增超過2成，整體與車用感測器則年增個位數，12吋晶圓測試則年增13%，加上有利匯率，對營收與獲利都有正面助益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法