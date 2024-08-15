晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

產業擔憂電力供應 東元董事長：綠電選擇需多樣

2024/08/15 16:09

東元董事長利明献今日舉辦媒體見面會。（記者歐宇祥攝）東元董事長利明献今日舉辦媒體見面會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕供電議題總有各方論戰，近期我國能源政策再成討論核心，機電大廠東元（1504）在重電、台電強韌電網領域著墨深，針對能源議題看法，董事長利明献今日指出，他認為電力供應、綠電都應有多元化選擇。

東元今年在5月下旬股東會中改選董事會成員，後推舉利明献擔任董事長，今並舉辦媒體見面會。利明献在會中指出，東元未來3年會加重著墨永續、重電商機，協助客戶進行綠色轉型，看好全球政策趨勢都推進企業邁向永續淨零，東元也將持續推進載具電氣化、綠色能源供應佈局。

近期行政院公布賴政府「經濟發展委員會」的經濟顧問名單，利明献是「均衡台灣」議題的顧問之一。

針對我國電力供應議題，利回應，關於台灣是「缺電」、還是電網需更新，政府已經有許多說明，不過產業界多少還是擔心電力是否夠用，他則認為因大多企業都面臨減碳、能源轉型壓力，台灣電力未來將面臨供需交叉點，電力供應、綠電要多元化選擇，他在經發會任顧問也將針對各項經濟議題與其他顧問討論。

利明献也說，大多數企業都有設立2030年或2050年淨零目標，台灣將開徵碳費、歐盟也要徵收碳邊境關稅，企業面臨供應鏈、國際減碳政策壓力，台灣則尤以造紙、水泥、鋼鐵、石化4產業排碳較高，他雖未表達對碳費價格的看法，不過強調東元會朝為企業提供節能減碳方案的方向邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財