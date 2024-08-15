產業擔憂電力供應 東元董事長：綠電選擇需多樣

東元董事長利明献今日舉辦媒體見面會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕供電議題總有各方論戰，近期我國能源政策再成討論核心，機電大廠東元（1504）在重電、台電強韌電網領域著墨深，針對能源議題看法，董事長利明献今日指出，他認為電力供應、綠電都應有多元化選擇。

東元今年在5月下旬股東會中改選董事會成員，後推舉利明献擔任董事長，今並舉辦媒體見面會。利明献在會中指出，東元未來3年會加重著墨永續、重電商機，協助客戶進行綠色轉型，看好全球政策趨勢都推進企業邁向永續淨零，東元也將持續推進載具電氣化、綠色能源供應佈局。

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近期行政院公布賴政府「經濟發展委員會」的經濟顧問名單，利明献是「均衡台灣」議題的顧問之一。

針對我國電力供應議題，利回應，關於台灣是「缺電」、還是電網需更新，政府已經有許多說明，不過產業界多少還是擔心電力是否夠用，他則認為因大多企業都面臨減碳、能源轉型壓力，台灣電力未來將面臨供需交叉點，電力供應、綠電要多元化選擇，他在經發會任顧問也將針對各項經濟議題與其他顧問討論。

利明献也說，大多數企業都有設立2030年或2050年淨零目標，台灣將開徵碳費、歐盟也要徵收碳邊境關稅，企業面臨供應鏈、國際減碳政策壓力，台灣則尤以造紙、水泥、鋼鐵、石化4產業排碳較高，他雖未表達對碳費價格的看法，不過強調東元會朝為企業提供節能減碳方案的方向邁進。

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