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我半導體產業鏈崛起 生產半導體機械出口10年增2.6倍

2024/08/15 15:02

財政部統計處指出，2023年生產半導體等機械出口達48億美元，較2013年增加2.6倍。 （財政部提供）財政部統計處指出，2023年生產半導體等機械出口達48億美元，較2013年增加2.6倍。 （財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處指出，我國機械出口占總出口比重，由2013年的6.8%下滑至2023年的5.6%，但隨著國內半導體產業鏈崛起，2023年生產半導體等機械出口達48億美元，較2013年增加2.6倍，且今年1~7 月，生產半導體等機械出口占整體機械出口比重首度突破2成，為最大品項，並較2013年上升14.2個百分點。

財政部指出，近年受到全球經濟成長起伏，地緣政治風險與關稅、匯率干擾及鄰近國家競爭影響，加上國內電子資通產品外銷高速擴張排擠，我國機械出口占總出口比重由2013年的6.8%下滑至2023年的5.6%。其中，以往居主力地位的金屬加工工具機出口值由36億美元降至26億美元，占機械出口比重由16.9%劇減為10.7%；反觀生產半導體等機械，2023年出口值較2013年增加2.6倍，且今年1~7月占機械出口比重首度突破2成，為最大品項。

財政部表示，隨美中貿易戰延伸至科技戰，加上各國競相投入半導體產業展，帶動相關製造設備的貿易急速成長。2023年全球生產半導體等機械出口高達200 億美元的國家依序為日本、荷蘭、新加坡及美國，且6~8成的外銷市場均集中於東亞，包括中國、台灣及南韓；其中日本出口長期保持領先，荷蘭因極紫外光及深紫外光曝光機熱銷，僅以4億美元些微差距進逼日本。

2023年全球前3大進口地區則為中國、台灣及南韓，中國為推動半導體自主，積極大量進口晶片製造設備，近6年進口金額多超過300億美元，穩居首席；我國因持續開發高階新製程以保持技術領先，並擴大產能搶占市佔率，進口196億美元居次；南韓則因記憶體價格崩跌，投資步伐放緩，居第3。

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