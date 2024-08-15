憂再掀貿易戰 43％日企偏好賀錦麗當選 川普僅8％

調查顯示，有43%日企希望當選下屆美國總統。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年美國總統大選將於11月5日（週二）舉行，在現任總統拜登放棄連任競選後，共和黨前總統川普（Trump）將在白宮大位競選中面對民主黨副總統賀錦麗（Kamala Harris），近期路透社針對日本企業進行調查，有43%受訪日企偏好賀錦麗當選下屆美國總統，更有利於商業運行。

路透報導，調查報告指出，受訪的日企中有43%認為賀錦麗當選更有利於公司運行，而僅有8%選擇川普，調查結果反映出受訪公司較擔憂，川普可能會實施過度的保護主義，以及做出不可預測的國策決定，不過，也有46%認為任一人當選都可以，另有3%日企表示皆不看好。

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由於日本是美國親密盟友，如今中美貿易戰越演越烈，而中國同樣也是日本重要的貿易夥伴，所以相當謹慎看待，對此，日本1家陶瓷製造商經理表示，若川普當選可能較會引發貿易戰、經濟摩擦和安全威脅，迫使我們改變商業策略，另1家化學品公司負責人則表示，若是賀錦麗當選，亦較能預期目前的政策大致上會維持不變，對公司未來也比較好掌握。

多數日企認為川普當選後的不確定性會增加，有34%的企業表示，需要重新審視外匯策略，有28%的企業則表示，將重新調整供應鏈，甚至有21%企業表示會減少在中國市場的業務。

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