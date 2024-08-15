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缺電話題錙銖必較 曾文生：台灣供電穩定 電源需要加法

2024/08/15 14:46

台電董事長曾文生今天接受媒體專訪，強調台灣供電穩定電源需要加法。（記者林菁樺攝）台電董事長曾文生今天接受媒體專訪，強調台灣供電穩定電源需要加法。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生今天（15日）接受媒體人黃光芹專訪，談到台灣供電穩定話題，他表示，台灣的北海岸電廠（核電廠）陸續除役，新的電源就是必須趕快上線，這與價值判斷無關，他也強調，台灣供電穩定電源需要加法，在氣候變遷委員會上報告未來3年吃緊並無壓力，只是如實報告說明。

曾文生表示，台灣一直有一個話題，「台灣缺不缺電」對此話題是錙銖必較、最不好溝通；他解釋，過去能源轉型前，供電會關心白天「日尖峰」，但因為光電併網，要關切「夜尖峰」，事實上以台電調度立場，夜尖峰時間較短，會比日尖峰要好處理。

他也以數據提出，2016年日尖峰有1百多天備轉低於6%、燈號亮橘燈，當時供電相對吃緊，但2020年以後，日尖峰不到6%僅5天，夜尖峰低於6%也僅有十幾天，以比例來看，｢供電狀況已經穩定很多」。

曾文生還提到，台灣有電網、電廠都要建設，電廠計畫啟動到環評通過、建廠也要耗時7年，但1條大的輸電線路，經過都會區，就要耗費十幾年。他強調，北海岸電廠陸續除役，新的電源就是要出來，「這不需要價值判斷」，而是實情說明，「不可能只希望有用電產業，卻沒有做電力開發投資」。

對於核電議題，曾文生也說，台灣為了一個能源要不要用，跟充分供電與否拉在一起討論「就會糊掉」，氣候變遷委員會對核能使用，是放在減碳脈絡上討論，沒有放在供電穩定是不可或缺要素，他表示，台灣要供電穩定就要讓該有的電力建設要趕快做，減碳也要有積極性規劃。

他強調，台電公司需要的是總和，如果社會選擇方法是減法，供電上遇到越來越多問題，如果選擇加法，供電穩定相對穩定。

曾文生也被問到上周在氣候變遷委員會上，坦言未來3年若夜間機組有狀況供電會有壓力，黃光芹詢問，提出吃緊說法是否有壓力？曾文生表示，這是根據經濟部電力供需報告延伸說明，以夜間備用容量數字來看，「就是這段最低」、「這是現實狀況」，只是如實說明。

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