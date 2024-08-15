大型科技和中小型股「閃邊」 美銀：這類ETF「更香」

美銀表示，投資者應將大型科技股和中小型股放置一旁，並考慮投資等權重的標普500指數。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球股市在8月初歷經史詩級的崩盤，又迅速彈升，投資人的心情如同搭雲霄飛車，面對股市上沖下洗劇烈震盪，美銀表示，投資者應將大型科技股和中小型股放置一旁，並考慮投資等權重的標普500指數。

外媒報導，美銀美國股票和量化策略主管薩維塔·薩勃拉曼尼亞（Savita Subramanian）週三（14日）在1份研報中表示，基本面改善是投資者尋求在大型股之外分散投資的關鍵，此時應考慮同等權重的標普500指數。

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薩勃拉曼尼亞指出，標普500指數在剔除亞馬遜、Google-A、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉「科技7雄」，其493檔個股第2季的收益有望年增8%，這將是標普493指數自去年第4季度以來首次實現增長。

反之，羅素2000指數追蹤的小型股陷入了自2022年第4季度以來，一直持續的盈利衰退，到目前爲止，標普600指數第2季度的收益年減11%。

與此同時，Subramanian表示，儘管大型股主導了近期市場回調，但同等權重的標普500指數的交易價格，與標普500指數相比「大幅折價」，接近「科技泡沫」水平。

薩勃拉曼尼亞說，不可否認，標普500指數比羅素2000指數價格高出8%，但她提醒不要忘記風險，根據目前的股票風險溢價，在其他條件相同情況下，等加權標普500指數相比標普500指數應具備溢價，比羅素2000指數溢價12%。

如景順標普500等權重ETF資產為534億美元（約新台幣1.72兆元），年初至今上漲超過6%。

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