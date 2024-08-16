江蘇四家農業銀行「炒公債」慘遭中國人行調查

中國經濟持續低迷。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國債券市場近期持續動盪，由於看淡中國經濟前景及通縮壓力等因素影響，債券市場多頭與中國人行（央行）對峙，人行擋不住多頭氣焰，不僅要求國有大型行庫拋售公債，江蘇四家農商行還因涉嫌違規「炒公債」慘遭調查，外界研判中國人行此舉意在「殺雞儆猴」。

綜合外媒報導，對中國經濟的擔憂加劇避險資產需求，中國長期債券殖利率（殖利率與債券價格呈反向變化）已跌至數十年來低點。投資者似乎並未因此而退卻，一些人押注中國經濟疲軟可能促使人行進一步降息。

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投資者認爲，中國經濟不穩定，通貨緊縮壓力大，投資人對風險資產的興趣低，政府債券的多頭市場仍然存在。

儘管中國人行多次就債券價格上漲發出警告。一位債券基金經理接受路透採訪時表示，他沒有被（中國）政府針對火熱的公債市場採取的降溫及阻止殖利率暴跌的舉措嚇倒，「我們沒有看到樂觀的經濟前景，而且我們面臨創造回報的同行壓力」。

由於警告沒有擋住債市多頭氣焰，人行主管的自律組織中國銀行間市場交易商協會近日公告指，包括蘇農銀行、常熟銀行在內4家江蘇省內農村商業銀行在公債二級市場交易中，涉嫌操縱市場價格、利益輸送，協會對上述4家機構啟動自律調查。市場研判，最近大行收到指令拋售10年期公債，吸引很多農村商業銀行趁機接盤，當局處罰江蘇多家農商行應是「殺雞儆猴」。

在中國官方採取壓制多頭的措施後，中國10年期和30年期公債期貨出現一個月內首次週線下跌，其它期限的債券也出現大量拋售的情況，促使2年期和3年期公債殖利率上漲逾7個基點。

不過，多位市場人士預期，在寬鬆貨幣預期依舊明確的環境下，預期債市整體走強的格局仍會延續。中短期而言，在9月聯準會降息機率攀升下，債市多頭可能發動新一輪的攻擊。

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