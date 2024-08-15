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史上最多戶租金補貼！今年再加碼5成 擴大至75萬戶

2024/08/15 13:32

今年「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」的補貼戶數再加碼5成，從50萬戶擴大至75萬戶，寫下史上補貼戶數最多的紀錄。（記者徐義平攝）今年「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」的補貼戶數再加碼5成，從50萬戶擴大至75萬戶，寫下史上補貼戶數最多的紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」的補貼戶數再加碼5成，從50萬戶擴大至75萬戶，寫下史上補貼戶數最多的紀錄。

根據內政部國土署資料，租金補貼最早是2007年推動，當時是「整合住宅補貼資源實施方案」的其中一項，另外，兩項則是購置住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼，該年度租金補貼計畫戶數僅有1.2萬戶。

但是歷經17年時間，租金補貼計畫戶數不斷加碼擴大，2022年擴大至50萬戶，今年則又再加碼至75萬戶，對比17年的最初的1.2萬戶，補貼計畫戶數翻了61.5倍。

而「300億元中央擴大租金補貼」是2022年上路，原本為期4年，但內政部部長劉世芳指出，該方案實施年限確定延長1年、至2026年，進一步觀察該方案上路後的年度核准戶數，2022年約28萬戶，2023年則一舉放大至60.7萬戶，今年開辦的計畫目標則從原本50萬戶擴大至75萬戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府擴大租金補貼可以幫助有需要的租屋族，尤其長期租金還在走揚，連續升息、通膨等因素都讓租金趨勢上漲，透過補貼方式可以讓租客減少一些負擔。

國土署表示，2023年單一年度租金補貼受理戶數就超過80萬戶，目前核定補助戶數已達60.7萬戶、核准率75.87%，顯示補貼覆蓋率持續擴大，進一步觀察核准戶背景，逾5成是單身青年，2成則是新婚及育有未成年子女之家庭，3成為經濟弱勢及社會弱勢族群。

房市專家何世昌表示，擴大租金補貼一方面能夠降低租屋族的租屋負擔，另一方面隨著補貼戶數擴大至50萬戶以上，政府能更高度掌握租屋市場資訊，未來包租公要逃漏稅的空間越來越小，而且租屋族則該擔憂，倘若租金補貼一旦斷炊，屆時繳租勢必更加沉重。

擴大戶數有助內政部進一步掌握租屋市場

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前租金補貼對象有排富門檻，另配合單身未達40歲、結婚2年內新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟或社會弱勢對象均有不同加碼倍數，可降低房價房租雙漲衝擊、租賃市場正常化。

劉世芳指出，2024年新開辦的租金補貼專案延續申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請，以及及年滿18歲即可申請等簡政便民措施。

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