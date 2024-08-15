被NCC再度裁罰300萬元 台灣大表無奈

台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕NCC昨（14）日再度以台灣大哥大「不符網路設置計畫」為由，第三度裁罰300萬元，台灣大表達無奈，同時為這兩個月來因頻譜爭議引起的社會紛擾致歉。

台灣大合併台灣之星後，台灣大在1GHz以下有10MHz超額頻譜，NCC在7月中認定台灣大未改正超額頻譜，陸續開罰。NCC昨日再度以台灣大未符合網路設置計畫，第三度開罰。

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台灣大指出，此案已於週一（12日）依調解庭要求，提出共四種公眾利益回饋方案作為調解選項，期盼NCC盡速擇一和業者達成調解，一起保護原台灣之星280萬用戶最大權益。

台灣大表示，自去年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，訴訟至今經雙方同意已進入司法調解程序。在8月6日第一次調解庭上，NCC要求台灣大提出符合公眾利益及消費者權益之回饋調解方案，換取延後繳回譜頻期限至9月底，以利完成基地台整併，並在過程中確保原台灣之星280萬用戶之上網權益。台灣大在庭後立刻赴NCC與官員討論細節。然而，NCC代表提出之回饋金和解方案，隨即在隔日8月7日遭NCC委員會推翻。

台灣大進一步指出，回饋金方案遭推翻後，仍積極尋求調解，依調解庭上，NCC要求業者提出的公眾利益補償和保障消費者權益之兩大方向，在週一（8/12）再提出四種公眾利益回饋方案，作為與NCC調解之選項，期盼NCC盡速從四方案中擇一做成決議，和業者達成調解協議，一起保護原台灣之星280萬用戶之最大權益。

台灣大說明，NCC於2023年1月18日核准台灣大合併台灣之星，同時允許台灣大可即刻展開網路整併，至2024年6月30日完成後歸還頻譜，網路整併期限共18個月。但事後公平會與數發部陸續發函台灣大哥大，其中公平會要求需在獲得公平會同意合併後、數發部要求須在合併基準日後（即2023年12月1日），方能開始進行網路整併。換言之，實際可整併台灣之星近萬個基站，將280萬用戶搬移至其他頻段期間，縮短到只剩7個月，實為期待不可能，若強行縮頻，只是損害用戶權益。

台灣大說，依NCC指導，於2024年4月17日以及6月11日兩度向NCC申請展延，無奈NCC兩度以行政訴訟已在進行，駁回台灣大哥大展延申請，要求台灣大立刻繳回頻譜，亦即將犧牲280萬用戶整併過程上網之權益。

台灣大強調，工程團隊自合併基準日起，即全面進行網路整合作業，除大幅增加工程人力，在不影響用戶使用權益下，不分晝夜和假日進行相關基站設備整合工程，在6月30日前發動工程人員近3000人，經歷跨年、農曆春節、端午等假期，同仁犧牲與家人團聚時間趕工，又逢4月份台灣大地震及餘震不斷、或遇盛夏褥暑烈日與凱米颱風來襲等重大氣候環境變數，同仁依然不論風雨全力在台灣各地加速進行無線網路整合工程，日夜兼程下，截至2024年6月30日仍有22%工程有待完成，如果依NCC要求，於6月30日貿然進行全區縮頻繳回頻譜，未完成整併之基站數將直接衝擊超過120萬原台灣之星用戶，可能引發嚴重之客訴爭議、民間企業客戶之營業損失、在學生之學程受挫、影響急難救助需求等等。因此，為保障用戶權益，台灣大無法在6月30日繳回頻譜，持續追趕整併進度。

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