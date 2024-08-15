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JK羅琳、馬斯克遭女拳手哈莉芙告網路霸凌 外媒曝2人最慘下場

2024/08/15 13:47

外媒報導，若哈莉芙勝訴，JK羅琳和馬斯克2人最重恐被關5年，並將面臨最高21.4萬英鎊（約新台幣887萬元）罰金。（本報合成圖，彭博、法新社）外媒報導，若哈莉芙勝訴，JK羅琳和馬斯克2人最重恐被關5年，並將面臨最高21.4萬英鎊（約新台幣887萬元）罰金。（本報合成圖，彭博、法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕捲入性別風波的阿爾及利亞拳擊女將哈莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運摘金後，向法國當局提出刑事訴訟，指控《哈利波特》作者JK羅琳（J. K. Rowling）與特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）涉嫌「嚴重網路霸凌」。現有外媒報導，若哈莉芙勝訴，JK羅琳和馬斯克2人最重恐被關5年，並將面臨最高21.4萬英鎊（約新台幣883萬元）罰金。

綜合媒體報導，哈莉芙委任律師布迪（Nabil Boudi）已在本月9日對X平台提出「加重網路騷擾行為」訴訟，JK羅琳及馬斯克等人都在訴狀中被點名。對此，法國巴黎檢察官辦公室證實收到了哈莉芙的投訴，並對相關指控展開調查。

報導指出，在法國法律中要構成「加重網路霸凌罪」，需要符合下述條件，包括行為具有重複性、意圖造成傷害、使用電子方式，且對受害者造成重大影響。以哈莉芙案例，JK羅琳和馬斯克在網路上指控哈莉芙是男性，以及對她參與女子賽事發表煽動性言論的舉動，可能符合該法要素，尤其還要進一步考慮他們在全世界的影響力。若是法國司法單位確認JK羅琳、馬斯克2人的行為構成反覆及意圖傷害等要件，他們可能被起訴。

根據法國法律，網路霸凌罪一旦成立後，相關涉事人員將可能會被判處2至5年有期徒刑，以及2.6萬英鎊至3.9萬英鎊罰款（約新台幣107.3萬元至106.9萬元）；若因發表網路仇恨言論被起訴，肇事者甚至可能被罰款6.4萬英鎊至21.4萬英鎊（約新台幣264.1萬元至883萬元）。

然而即便如此，有媒體認為，相關罰款對財力雄厚的馬斯克及JK羅琳來說，顯然不是問題，且由於2人都不在法國，這起訴訟可能會相當複雜，認為馬斯克及JK羅琳也不太可能被引渡至法國服刑。但有觀點認為，該判決可能開創重要的司法先例，加上被貼上重罪犯的標籤，也不利於馬斯克及JK羅琳的名聲。

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