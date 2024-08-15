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股災至今強彈近3成！美銀點名這檔大數據正掀「AI淘金熱」

2024/08/15 12:29

美銀表示，隨著在美國商業和政府客戶業務方面強勁表現，營運看俏下，Palantir將成為人工智慧的受益者。（路透）美銀表示，隨著在美國商業和政府客戶業務方面強勁表現，營運看俏下，Palantir將成為人工智慧的受益者。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕帕蘭泰爾（Palantir）從股災至今強彈近3成，美銀點名Palantir正在掀「AI淘金熱」，分析師瑪麗安娜·莫拉（Mariana Mora）表示，雖然輝達等科技巨頭在圍繞人工智慧的炒作中受到了打擊，但大數據分析公司Palantir，從805黑色星期一至今，已大漲近3成，隨著在美國商業和政府客戶業務方面強勁表現，營運看俏下，Palantir將成為人工智慧的受益者。

CNBC報導，美銀分析師瑪麗安娜·莫拉（Mariana Mora）在報告指出，鑒於最近的科技股拋售，“人工智慧熱潮”似乎已經枯竭，“就像淘金熱一樣，真正的恩人是支援淘金熱的企業家。這就是大數據分析公司Palantir，在現階段人工智慧遊客開始離開中，仍然屹立不倒的因素。

觀察805黑色星期一來，Palantir股價已大幅反彈，從24.09美元，反彈至昨（14日）31美元，漲幅高達28.68%，累計今年漲幅約87%。

Palantir此前上調了2024年的收入預測，並公佈了第2季度最大的季度利潤，重振了投資者對生成式人工智慧熱潮的信心，且對於第3季的展望，更公佈了優於預期的銷售預測。

莫拉指出，Palantir第2季度商業業務的銷售額年增55%，消除了對IT資本支出受限的擔憂，她將這種增長歸因於Palantir的新兵訓練營進入市場策略，以吸引客戶，這需要説明公司在更短的時間內找到有用的AI案例和實施計劃。

莫拉表示，鑒於1年內已經有1000多家公司參加了Palantir新兵訓練營，她預計該公司將從這一策略中獲得更多利好。

另對於Palantir的政府業務，亦保持樂觀，莫拉表示，Palantir處於有利地位，因為豐富的數據、連通性和互操作性定義了國防的新時代。她指出，Palantir最近從首席數位和人工智慧辦公室（CDAO）獲得了Open DAGIR合同，這增加了其將AI能力擴展到國防部的能力，其業務涉及太空、網路、電子戰和物流等領域。

她預計，Palantir將繼續贏得美國政府頒發的新項目，因為CDAO的人工智慧計劃仍處於「起步階段」。

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