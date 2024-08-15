岸田文雄不尋求連任為升息鋪路？分析師：繼任者可望糾正日圓的弱勢

日本首相岸田文雄決定不尋求連任，市場認為，將牽動日圓短線走勢，並影響日本升息策略。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）將辭職，為新領導人鋪路。野村證券外匯策略主管 Yujiro Goto表示，如果岸田文雄不參選，市場認為茂木敏充或河野太郎有機會當選。因此，市場投資人可能正在買入日圓，因為這2人在日本央行7月政策會議之前，都曾談到日本央行需要加息，並糾正日圓的弱勢。

岸田文雄週三（14日）表示，他將於下個月辭職。

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市場策略師Mark Cranfield指出，岸田文雄表示不再尋求連任黨魁，將牽動日本國債收益率上升、日圓走強。部分分析師認為，岸田文雄辭任首相為日本央行升息鋪路。

路透報導，案田文雄透露，「沒有公眾的信任，政治就無法運轉」。這是岸田文雄不再尋求連任黨魁的原因」。NHK指出。這意味著，在自民黨選出新的總裁後，岸田文雄將辭任首相。

這幾個月來，岸田的支持率一直在下滑，選民對岸田處理政治資金醜聞、持續的通貨膨脹和日圓貶值感到沮喪。

Pictet資產管理公司研究員市川真一Shinichi Ichikawa認為，目前很難說誰會接替岸田文雄。但無論誰成為下一任首相，幾乎可以肯定的是，議會將被解散，大選將於10至11月舉行。

市川真一指出，這將使日本央行採取任何行動變得更加困難，這可能會開始影響金融市場。

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