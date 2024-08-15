財力雄厚、全現金買下 ! 美國第2富有家族出手1.16兆元收購家樂氏

糖果巨頭瑪氏（Mars）將以近360億美元全現金收購品客洋芋片製造商家樂氏。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國糖果巨頭瑪氏（Mars）將以近360億美元（約新台幣1.16兆元）收購品客洋芋片製造商Kellanova（家樂氏），這是2024年以來最大的1筆交易。《路透》報導，這筆交易是由美國第2富有的神祕家族所完成，其家族淨資產約1170億美元（約新台幣3.78兆元），在美國僅次於擁有沃爾瑪（Walmart）超市的沃爾頓家族。

《路透》指出，瑪氏將以全現金的方式，約每股83.50美元收購Kellanova，較8月2日Kellanova收盤價，交易溢價約33%。

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根據市場研究公司Dealogic披露信息，瑪氏在過去30年以來至少有185筆交易，總價值約810億美元（約新台幣2.61兆元），而這筆交易則所有交易金額的頂峰。

據報導，這筆交易受人注目是瑪氏背後財力雄厚的金主。路透稱，在維吉尼亞州（Virginia）的麥克萊恩居民之間流傳1個笑話，總部位於華盛頓特區郊區的神祕組織不是中央情報局，而是1家糖果和寵物產品公司。

在這裡，美國中央情報局的辦公室有1個出口標誌。但全美第2富有的家族卻在1座不起眼的建築中經營瑪氏公司，生產M&M糖果和Pedigree寵物食品，沒有任何公司標誌，或任何其他識別標誌。

《富比士》將瑪氏家族成員的淨資產定為1170億美元（約新台幣8.63兆元），僅次於擁有沃爾瑪（Walmart）的沃爾頓家族（Walton family）。市場估計，其家族財富為2670億美元（約新台幣8.63兆元）。

報導指出，瑪氏家族的財富幾乎都來自同名公司，該公司也是少數拒絕上市的企業集團之一。該公司表示，不上市的原因是為了能夠做出長期決策，而不必擔心投資者每季都會審查其收益。

家樂氏股價14日收盤為至80.28美元、上漲7.76%。

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