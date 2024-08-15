準確率比人工提升559倍 「鷹眼識詐聯盟」組詐3.6億元

富邦金控於2023年底啟用「鷹眼防詐預測模型」進行詐騙預測阻詐，與35家金融機構組成「鷹眼識詐聯盟」運用此模型警示帳戶，截至目前為止，阻詐金額高達3.6億。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬、實習記者蔡宛凌／台北報導〕富邦金控於2023年底啟用「鷹眼防詐預測模型」進行詐騙預測阻詐，與35家金融機構組成「鷹眼識詐聯盟」運用此模型警示帳戶，截至目前為止，各機構警示帳戶預先管控率最高可達80%，阻詐金額高達3.6億。

富邦金控今（14日）舉辦「富邦鷹眼識詐聯盟發表會及數位科技趨勢論壇」，行政院政委林明昕、金管會主委彭金隆、數發部次長林宜敬、內政部警政署署長張榮興、農金署署長李聰勇等人出席。

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行政院政委林明昕提及，今年度上半年已攔截總金額達51億元的詐騙案件，對富邦金開發「鷹眼防詐預測模型」表達高度讚許，期待未來能推廣到全台金融機構實施。

林明昕強調，打詐需要「強化上游清源防治，下游溯源打擊」，現今「打詐4法」及「打詐行動1.5版」能夠有效的阻詐。另外，行政院將於明年推動「打詐行動2.0版」，持續進行詐騙打擊。

富邦金控副董事長曾銘宗表示，有6成詐騙金流是通過線上通路進行，金融機構對保護民眾資產責無旁貸。

數發部次長林宜敬說明，數發部未來擬推社群平台廣告刊登實名制，驗證刊登廣告者的身份；也開發打詐通報查詢網，讓民眾通報並查詢詐騙帳號，同時利用AI檢測可疑帳號，防阻詐騙可能。

金管會主委彭金隆表示，金管會鼓勵金融機構透過新型科技進行阻詐，金管會也與執法機關合作，因應不同犯罪型態及交易型態訓練偵測機制，運用科技執法多管齊下，監控可疑交易。

曾銘宗受訪時透露，曾在金管會主委任內接過詐騙電話，對方謊稱綁架他當時就讀大學的兒子，聲音真的很像，雖然後來有和兒子聯繫上，沒讓詐騙集團得手，但一整天心情都受影響，現在想起來還歷歷在目；他也聽過從金融業退休的朋友，因為退休金被詐騙集團騙光，只好重返職場的情況，呼籲民眾要提高警覺。

北富銀於2021年底建立鷹眼識詐模型，透過AI的學習，此模型判斷異常帳戶準確率較人工提升559倍並可減少人工作業達99%。在公私部門合作下共組「鷹眼識詐聯盟」，在警示帳戶的預先管控比率上，今年上半年已有5家聯盟銀行的月平均預先管控比率落在50%以上、7家則落在30%~50%，預期後續在各家銀行讓AI持續學習後，此比率將穩步上升。

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