TSIA上修台灣半導體今年產值 預估將達逾5.2兆元新高、年增20.6％

台灣半導體產業協會（TSIA）今再度上修台灣半導體產值，預估將達5.2369兆元，年增20.6%，創歷史新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）今再度上修台灣半導體產值，預估將達5.2369兆元，年增20.6%，創歷史新高，顯示台灣半導體產業較上半年預期來得好。

台灣半導體產業協會引用工研院產科國際所就2024年台灣IC產業產值預測，產值與成長幅度分別較5月預估5.1134兆元、17.7%進一步上修。

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台灣半導體產業協會指出，工研院產科國際所預估2024年台灣IC產業產值將達新台幣5.2369兆元（1678億美元），較2023年成長20.6%。其中，IC設計業產值為新台幣1.285兆元（412億美元），較2023年成長17.2%。

工研院產科國際所預估2024年台灣IC製造業為新台幣3.3139兆元（1062億美元），較2023年成長24.5%，其中晶圓代工為新台幣3.1099兆元（997億美元）、年成長24.8%；記憶體與其他製造為新台幣2040億元（65億美元）、年成長19.9%；IC封裝業為新台幣4301億元（138億美元），年成長9.4%；IC測試業為新台幣2079億元（67億美元），年成長9.1%。新台幣對美元匯率以31.2計算。

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