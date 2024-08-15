美7月通膨下滑至2.9％、低於預期 為9月降息清除障礙

美7月通膨下滑至2.9%，低於預期。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國通膨在年初經歷了一段艱難時期後，7月小幅走低，延續一系列令人鼓舞的數據。美國勞工部的報告可能為聯準會在9月17日至18日的下次會議上開始降息清除障礙。

美國勞工部週三（14日）表示，7月消費者物價指數（CPI） 較去年同期上漲2.9%，自6月以來上漲0.2%，不包括波動較大的食品和能源項目的核心價格在過去12個月內上漲3.2%。聯準會每個月公布通膨指標，一直也都接近央行2%的設定目標，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已暗示9月可能降息。

請繼續往下閱讀...

在華爾街，最近的爭論不是聯準會是否會很快降息，而是降息幅度，有些人押注聯準會將在9月降息0.5個百分點到25個基點之間。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，投資者和政策制定者都會發現這份報告對市場和經濟大有裨益；隨著通膨放緩，聯準會可以合法降息了。

報告發布後，隨著債券價格下跌而上漲的國債殖利率走高，這表明交易員可能會預期通膨數據會更加減緩。根據 Tradeweb的數據，10年期公債殖利率最近為3.860%，高於週二的3.853%。利率敏感的短期債券的收益率在發布後上漲，而美股指數也小幅走高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法