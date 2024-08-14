晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

胡光華接彰銀董座 提SMART五大營運策略  

2024/08/14 21:02

胡光華（左）接任彰銀董事長，提SMART五大營運策略。（彰銀提供）胡光華（左）接任彰銀董事長，提SMART五大營運策略。（彰銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行今（14）日下午4時召開臨時董事會，推選兆豐金控總經理胡光華擔任新任董事長。胡光華提出SMART五大策略以及ABCDE作為管理指導方針，彰銀明年即將邁向120年，胡光華也勉勵彰銀同仁攜手努力，站在百年基業上，發揮年輕活力與創新精神，共同將彰銀帶進另一個嶄新的局面，再創營運獲利高峰。

彰銀今日董事長交接典禮，由常務獨立董事吳雨學監交。

胡光華致詞時表示，彰銀榮獲首屆永續金融評鑑肯定，去年及今年上半年稅前淨利分別達到162億元與94億元創下新高，凌忠嫄前董事長對於彰銀的領導貢獻有目共睹，相信彰銀能在企金、消金、財富管理及財務操作等銀行四大支柱逐步深化，經由「調結構、創收益、攻高端、展海外及拓通路」五大面向開創新局，奠定永續發展的根基。

胡光華表示，未來將以「SMART：S（Strengthening強化及Shareholder股東）、M（Marketing行銷及Market Driven市場驅動）、A（AI人工智慧及Automation自動化）、R（Resilience韌性）、T（Training教育訓練）」作為營運策略及努力方向，並以「ABCDE：A（Action行動及Accountability當責）、B（Better優化）、C（Compliance法令遵循及Customer客戶）、D（Three Lines of Defense三道防線）、E（ESG永續金融）」作為管理指導方針。

胡光華為美國愛荷華州立大學企業管理研究所碩士，歷任合作金庫票券金融公司董事長、合庫金控暨合作金庫銀行副總經理、兆豐金控暨兆豐銀行總經理等職務，金融資歷豐富完整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財