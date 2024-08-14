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劉揚偉出訪行程曝光 印度總理曬出兩人合照

2024/08/14 20:55

印度總理莫迪（右）今晚發佈貼文，公佈他與劉揚偉握手的照片。（圖取自莫迪X帳號）印度總理莫迪（右）今晚發佈貼文，公佈他與劉揚偉握手的照片。（圖取自莫迪X帳號）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉近日前往海外展開洽公行程，印度總理莫迪（Narendra Modi）今晚發佈貼文，公佈他與劉揚偉握手、促膝長談的照片，顯示劉揚偉此行出訪又再度前往印度。

莫迪在社群媒體「X」的貼文照片顯示，莫迪手上捧著一束用藍色包裝紙包裹著的粉色玫瑰花，與劉揚偉握手合影，兩人同時也在莫迪辦公室促膝長談，劉揚偉手中拿著資料文件，與莫迪如老友一般交談。

莫迪表示，很高興見到鴻海董事長劉揚偉，「我強調了印度在未來產業中的美好機遇，也針對鴻海在印度的投資計劃，特別是在卡納塔克邦、泰米爾納德邦和安得拉邦的投資計劃，進行了富有成效的討論」。

劉揚偉過去已多次拜訪印度，數度與莫迪會面，莫迪在今年1月26日的印度「共和國日」節慶上，宣布將象徵榮譽公民的「蓮花裝勳章（Padma Bhushan）」頒發給劉揚偉。

印度「蓮花裝勳章（Padma Bhushan）」為其公民榮譽獎項，主要是頒給在印度各領域具有卓越成就的海內外人士，以表彰對印度社會的重要貢獻，劉揚偉為獲得該獎項的第1位台灣國籍人士，當地政治觀點普遍認為，此為總理莫迪公開傳達與台友好的政治訊號。

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