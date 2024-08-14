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ESCO高峰論壇》連錦漳喊話：CEO帶頭TOP DOWN推展更順利

2024/08/14 20:05

經濟部次長連錦漳表示，台灣不管是推動再生能源還是深度節能，要仰賴ESCO（能源技術服務業）與金融業的力量，但最重要的是企業老闆、CEO要有概念，從TOP DOWN下來，公司的數位化與低碳話雙軸轉型就能推展順利。（記者田裕華攝）經濟部次長連錦漳表示，台灣不管是推動再生能源還是深度節能，要仰賴ESCO（能源技術服務業）與金融業的力量，但最重要的是企業老闆、CEO要有概念，從TOP DOWN下來，公司的數位化與低碳話雙軸轉型就能推展順利。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕節能減碳是全球趨勢，中小企業缺乏資金，想進行減碳工作恐怕也力猶未逮。針對深度節能要如何擴大、徹底執行，經濟部次長連錦漳表示，台灣不管是推動再生能源還是深度節能，要仰賴ESCO（能源技術服務業）與金融業的力量，但最重要的是企業老闆、CEO要有概念，從TOP DOWN下來，公司的數位化與低碳話雙軸轉型就能推展順利。

連錦漳指出，上週行政院院會已經通過「深度節能推動計畫」，4年投入353億元，預期4年內能夠節省至少兩百億度電。深度節能計畫有三大方向，一是針對用電大戶，賦予其更大責任深化減碳工作，包括修正法規，過去是要求4年節電4％，相當於每年節電1%，現在則要求4年減少6%，是年減1.5％。

第二部分就是擴大ESCO所能觸及的產業，連錦漳指出，經濟部長郭智輝也提過ESCO推行至今已有諸多舉措，但可否研討從新方法著手。像是中小企業幾百萬家，有的資金不充裕，因此經濟部現在做法是成立專家輔導團，先進入廠區進行診斷諮詢，確認方向後再和ESCO商量可行作法，經濟部也將持續提供補助措施。

至於減碳量如何計算，經濟部會與環境部協調成立平台，確立相關細節；第三方查證部分，連錦漳強調，標準要與國際對接，才會被認可，經濟部也會責成能源署、標準局與產發署，並邀集環境部及相關法人來討論。未來廠商拿到碳權不是只可在國內用，若是外銷到歐盟，產業也更有競爭力，標準化也能調降成本。

第三部分是住宅家電汰舊換新節能補助，連錦漳指出，成效確實不錯，實施能效標示前的老舊電器約730萬台，目前已汰除了約300萬台，原先預期經費將在今年7月即將用罄，但行政院評估成效不錯，因此增補21億元繼續推動到年底。

連錦漳坦言，能源多元開發過程不會總是順利，所以也同步從深度節能等其他面向切入著手，但他強調，「節能減碳跟電夠不夠沒有關係」，節能是省企業口袋的錢，進行節電工作對大環境有幫助，也對個別企業提升減碳競爭力有幫助，為何不做？

連錦漳強調，現在減碳技術都純熟到位，國際風向也是減碳為顯學，而低碳化與數位化的雙軸轉型，兩者一定要一起推動，因為智慧能源管理系統就涉及到數據蒐集，相關工作都具有系統性，因此公司決策面很重要，而CEO正是關鍵角色，如果CEO對節能減碳有概念，TOP DOWN（由上往下）就能進展順利。

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