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三星、SK海力士和美光的新戰場 就在這款新晶片

2024/08/15 07:26

人工智慧熱潮引發頂級矽晶片製造商之間的激烈競爭，最新一代低功秏記憶體規格LPDDR5已成為美光、三星和SK海力士的最新戰場。（示意圖，彭博）人工智慧熱潮引發頂級矽晶片製造商之間的激烈競爭，最新一代低功秏記憶體規格LPDDR5已成為美光、三星和SK海力士的最新戰場。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據《韓國先驅報》引述消息人士稱，人工智慧熱潮引發頂級矽晶片製造商之間的激烈競爭，最新一代低功秏記憶體規格LPDDR5已成為美光、三星和SK海力士的最新戰場。

LPDDR是三星和SK海力士重點關注的第七代半導體，這種新型矽晶設計用於行動電話以及汽車產業。日前媒體報導，三星LPDDR5X晶片薄如指甲蓋。三星上周宣布已開始量產LPDDR5X晶片，該晶片已經過測試，可在行動裝置中實現更好的熱控制。

三星是全球最大的記憶體晶片製造商，並聲稱其晶片是全球最薄的。三星的LPDDR5X晶片厚度為0.65毫米，相當於指甲蓋。一位消息人士表示，LPDDR是一款多功能產品，可應用在行動裝置到伺服器和汽車解決方案等各個領域，並有很大的成長潛力。

SK海力士公司稱，雖然三星將其四堆疊DRAM晶片尺寸縮小了9%，並將耐熱性提高12.2%，但SK海力士致力於提升LPDDR5X晶片升級版LPDDR5T的速度。與前代產品相比，該公司新晶片的處理速度提高13%；並聲稱其Turbo型號 LPDDR5T的傳輸速率為每秒9.6GB，相當於一秒鐘播放近15部全高清電影。

自去年11月以來，SK海力士一直向客戶提供矽產品，尤其是DRAM晶片。中國智慧型手機製造商Vivo是其主要買家之一。

美光科技在全球DRAM晶片製造市場排名第3。報告稱，這家美國公司於2021年11月率先開發出先進的LPDDR5X晶片，幫助獲得良好的市場佔有率。蘋果在其旗艦產品iPhone 15中使用了美光的晶片。

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