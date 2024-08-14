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億豐第2季每股賺6.04元 創單季新高

2024/08/14 19:58

窗簾領導品牌億豐今天公布第2季合併營收為74.1億元，年增10.5%；稅後淨利17.7億元，年增30.6%，每股盈餘6.04元，創下單季獲利歷史新高。（億豐提供）窗簾領導品牌億豐今天公布第2季合併營收為74.1億元，年增10.5%；稅後淨利17.7億元，年增30.6%，每股盈餘6.04元，創下單季獲利歷史新高。（億豐提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球時尚窗簾領導品牌億豐（8464）今天公布第2季合併營收為74.1億元，年增10.5%，採美金計算則年增4.8%；本業利益達22.1億元，年增27.8%；稅後淨利17.7億元，年增30.6%，每股盈餘6.04元，年增1.42元，創下單季獲利歷史新高。

累計上半年合併營收為137.3億元，年增7.5%，採美金計算則年增3.2%，隨著營運規模的回溫，並受益於有利的產品組合和精實生產的實質效益，使上半年每股盈餘達10.91元，較去年同期增加2.44元，同創新高。

億豐表示，各大零售商客戶的庫存回補已告一段落，使固定尺寸窗簾的增長趨緩，但北美客製化窗簾市佔率提升，以及歐洲電商平台營收穩健增長，推動了第2季營收的增長。

由於客製化窗簾占營收比例增加、墨西哥營運效益提升，以及原材料成本走弱，成功抵消了運價上升的不利影響，助力億豐的毛利率、營業利益率表現；業外損益方面，第2季的匯兌利益挹注1.8億元，較去年同期的2.5億元減少。

展望下半年，億豐表示，自今年6月起，美國已實施新的窗簾安全規範，禁止客製化窗簾使用任意空懸的操作拉繩，這一法規進展，提高了幼童和寵物的居家安全，並推進億豐美國無拉繩窗簾在客製化窗簾市場的普及，將帶來市佔率提升的新機會。

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