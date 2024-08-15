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缺人！台積電設專場招募CoWoS技術員 年薪逾70萬元

2024/08/15 07:28

台積電設專場招募CoWoS技術員，年薪逾70萬元。（記者洪友芳攝）台積電設專場招募CoWoS技術員，年薪逾70萬元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片帶動台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，正積極擴充產能，台積電在先進封裝廠人力也短缺，正積極招兵買馬，近期罕見針對先進封裝廠技術員將闢設專場招募面談會，祭出日班月薪達約3萬2000元，夜班月薪約4萬3千元，另享有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上，比一般業界行情高達四成。

台積電近日在官網貼出「2024台積電技術員招募面談會-龍潭專場」，預計8月23日針對先進封裝製造部技術員、先進封裝工程部技術員招募人力，說明工作內容、工作時間與待遇等等。

台積電表示，先進封裝製造部技術員採四班二輪制（工作兩天、休息兩天），但須輪班即5個月夜班、5個月日班。日班含休息時間為早上7點20分到晚上7點20分，夜班包括休息時間為晚上7點20到隔日早上7點20分，日班總月薪約3萬2千元，夜班總月薪約 4萬3千元；另享有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。

台積電指出，先進封裝工程部技術員也採四班二輪制，工作兩天、休息兩天，須輪班但依部門而異，3~5個月夜班、3~5個月日班，日夜班別工作區間（含休息時間）跟上述一樣，日班總月薪也約3萬2千元，夜班總月薪約4萬3千元，另享有分紅獎金，平均年薪達70 萬元以上。

半導體業界指出，台積電技術員月薪約較同業至少高出3千到6千元不等，且因台積電的分紅獎金高，平均年薪達70萬元以上，也比同業高達20萬元左右，即高四成之多。

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