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DIGITIMES分析師陳澤嘉：台積電是AI晶片大贏家

2024/08/14 18:09

預估台積電在2023~2028年CoWoS產能擴充複合成長率將超過50%。（資料照）預估台積電在2023~2028年CoWoS產能擴充複合成長率將超過50%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應雲端及邊緣AI晶片強烈的生產需求，晶圓代工業者加速擴張先進製程與先進封裝產能，DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉預估，2023~2028年的五年間，晶圓代工業在5奈米以下先進製程擴產複合成長率（CAGR）將達23%，AI晶片高度仰賴台積電CoWoS封裝技術，預估台積電在2023~2028年CoWoS產能擴充複合成長率將超過50%。

整體而言，AI晶片需求先進製程與先進封裝幾乎都仰賴台積電供應，陳澤嘉認為，台積電是半導體業供應生產AI晶片的大贏家。

陳澤嘉並指出，為滿足AI晶片出貨及晶片性能提升的需要，晶圓代工業者正積極推進先進製程和封裝技術的發展，包括微影技術、新電晶體結構、背後供電技術（BSPDN）、2.5D/3D先進封裝、玻璃載板、共同封裝光學（CPO）與矽光子整合等等。

DIGITIMES研究中心於今（14）日發表《AI晶片特別報告》，其中指出生成式AI模型的訓練與推論仰賴大量運算資源，提供運算力的AI晶片將成為關注焦點。無論是在雲端資料中心的高效能AI加速器，還是由隱私考量推動的邊緣AI裝置晶片，皆預告著AI應用的軟硬體商機進入爆發期。晶圓代工業者先進製造技術與產能，將是實現此波AI晶片加速運算的關鍵要角。

生成式AI發展由雲端AI主導，晶圓代工先進製程、先進封裝、HBM產能擴張及雲端資料中心AI伺服器需求持續強勁。分析師翁書婷預估，2023年至2028年雲端高階GPU出貨複合成長率（CAGR）將達44%，雲端ASIC加速器CAGR為52%。她指出，2022年至2024年為雲端AI加速器需求高速成長期，隨著雲端服務業者的AI應用基礎設施完善，AI伺服器需求增長將在未來放緩，逐步轉向以汰換為主的需求。

DIGITIMES研究中心認為，生成式AI的應用正在迅速擴張，由現行仰賴雲端提供服務，逐漸往邊緣端延伸落地。手機與PC將是首波導入規模化量產的終端裝置。

AI手機的應用處理器（AP）技術發展與市場增長變化值得關注。DIGITIMES研究中心分析師簡琮訓預估，2024年全球生成式AI手機AP出貨估達2.6億顆，至2028年將上看8億顆，這段期間出貨CAGR為65%。受惠AI手機AP出貨成長，2024年估有2.4億台台AI手機，往後呈逐年遞增趨勢，2028年AI手機滲透率可望突破5成。

在AI PC部分，分析師陳辰妃指出， 2024年PC軟硬體業者正積極推動AI PC初試市場水溫。2025年隨著PC處理器往更先進製程提升運算能力及降低功耗，微軟停更Windows 10及Copilot產品進入終端市場，將帶來新一波AI PC成長動能。

陳辰妃預估，2024年AI PC處理器出貨將近5000萬顆，後續AI PC處理器出貨將隨PC軟硬體整合穩定成長而逐年增加，預估到2028年AI PC處理器出貨上看1.5億顆，這段期間的出貨複合成長率（CAGR）為39%。

DIGITIMES研究中心表示，AI應用落地將帶來強大商機，不僅是既有市場等比擴大，更是新需求之下現行技術和產能需求的改變，進一步帶動晶片市場競爭，導致半導體生態系產生前所未有的變局。隨著全球生成式AI市場的快速發展，半導體產業正迎來前所未有的變革。

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