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挪威主權基金最愛3檔AI股、減持ASML 半年賺4.45兆元

2024/08/15 07:29

挪威主權基金執行長尼古拉·坦根（Nicolai Tangen）表示，該基金傳統上每年都會更新投資組合的內容，但未來將每年更新兩次。（彭博）挪威主權基金執行長尼古拉·坦根（Nicolai Tangen）表示，該基金傳統上每年都會更新投資組合的內容，但未來將每年更新兩次。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著股市飆升，全球最大主權財富基金挪威銀行投資管理公司（NBIM）上半年投資回報率8.6%，即1380億美元（台幣4.45兆元），主要獲利受惠科技股大漲。

值得注意的是，NBIM在今年上半年減持Meta、諾和諾德（Novo Nordisk）和艾司摩爾（ASML Holding NV）的股份，這些股份均屬於其持有的十大股份。

NBIM執行長尼古拉·坦根（Nicolai Tangen）表示，該基金傳統上每年都會更新投資組合的內容，但未來將每年更新兩次。蘋果、微軟和輝達公司該基金在6月底以來最大的3大股權投資。

NBIM資產1.7兆美元（台幣54.8兆元） ，週三（14日）在一份聲明中表示，今年前6個月的股票投資增加12% ，房地產投資則繼續拖累回報。

Tangen表示，今年上半年股權投資帶來了「非常強勁」的回報。他說：「這一結果主要是由科技股推動，因為對人工智慧新解決方案的需求增加」。

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