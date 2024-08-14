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股匯雙漲！台幣勁揚1.66角 創逾2個月新高

2024/08/14 17:17

台股收復22000點，新台幣勁揚1.66角。（記者陳梅英攝）台股收復22000點，新台幣勁揚1.66角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國昨日公布生產者物價指數（PPI）增速放緩，激勵美科技股大漲，連動台股今日開高走高，順利收復22000點，新台幣兌美元匯率盤中一度強升逾2角，終場收在32.304元、勁揚1.66角，股匯同步大漲，成交量略微放大至18.72億美元。

台股今日上漲230.68點，收在22027.25點，三大法人合計買超219.16億元。其中，外資回頭買超248.99億元。

匯銀主管表示，在PPI公布後，今晚美國將發布消費者物價指數（CPI），儘管對聯準會而言，最重視的通膨數據還是以個人消費指出（PCE），但是CPI與PPI同樣是觀察美國通膨表現重要線索，若CPI增速也有明顯放緩跡象，將進一步加深市場對於聯準會9月降息預期，反之，金融市場恐再度出現劇烈波動。

受美PPI放緩影響，美元指數應聲跌破103大關，創逾半年新低。新台幣匯價反應美元下跌，以32.41元、升值6分開出，隨後在外資熱錢匯入下，一舉升破32.3元關卡，最高來到32.262元、狂飆逾2角，午後升勢略有收斂，收盤仍創逾2個月新高。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日重挫0.54%，亞幣全面大漲，其中以韓元狂飆0.99%最猛，新幣大漲0.55%、台幣勁揚0.51%、日圓升值0.3%、人民幣也升值0.32%。

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