藍轟資料中心用電限制「戰南北」台電盼支持北部電力建設

桃園以北5MW以上IDC用電限制，台電再次說明，絕不是戰南北，盼北部支持電廠及電網建設。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨批評台電對桃園以北大型資料中心限制供電一事，台電回應，不是要限制用電，而是北部電廠及電網不夠，中電、南電北送有限制。供電分顏色也是錯誤的指控，台中市支持電廠，同樣也有科技大廠進駐，台電也都配合相關供電。台灣整體不缺電，但北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，確實導致「北部電力供應出現瓶頸」。

台電表示，為了北部的民生用電，台電參考國際經驗，暫停桃園以北地區5MW以上的資料中心申設，並建議優先遷至電力充裕的地區設廠，降低傳輸損耗，只要北部願意支持電廠及變電所等電網建設，例如協和燃氣電廠建設，電力安全提高後，有餘裕供給各項產業大戶用電。

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台電指出，台電負責國家的穩定供電工作，不會戰南北或不分工支援，而是電力要輸送，不僅有損耗，電網也有送電極限。

台電以2023年為例，北部用電量931億度，發電量750億度，供需差距高達200億度，台電向社會呈現客觀數據，並基於專業說明北部新增電源及電網建設的急迫性，只要電力建設得到支持，台電一定全力趕工支持地方用電需求、促進產業發展。

台電也要再次感謝台北市蔣萬安市長支持，在其上任後，發給松湖變電所的建照，讓延宕多年的北市用電建設往前走，未來也會與台北市府合作，就各項電網設施，加強與地方溝通，確保民眾的用電權益。

至於限制資料中心用電是缺電的講法，則與國際情況不符，台電指出，事實上，新加坡、韓國、歐盟等地採取了類似措施，這些國家並非因為缺電，而是為了有效管理高耗能產業對電網的影響。

台電以5MW為標準，是因為這樣的電力可供應約2千多戶的住宅使用，且一般企業及科技的AI運算和研發所需的超級電腦用電量通常不超過5MW，因此設定5MW為納管標準，既可避免影響民生用電，也確保AI產業順利發展。

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