3月非銀行體系受理房貸比重達12％

銀行房貸放款趨緊，農漁會、保險業者、信用合作社等非傳統銀行體系，成為另一種房貸資金來源。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀行房貸放款趨緊，農漁會、保險業者、信用合作社等非傳統銀行體系，成為另一種房貸資金來源，而3月新增房貸人數中，有12%的房貸來源是這類非銀行體系。

根據聯徵中心統計，今年3月新增房貸人數，其中有2.58萬人是跟銀行申辦、占整體比重約88%，另外，有2201人是跟農漁會信用部申貸、占比約3%，還有340人是跟保險公司申貸、占比約1%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便當前房貸雖不見得貸不到，但在資金趨緊的過程，銀行難免會開始嚴選客戶，甚至是調高房貸利率或貸款成數，因此現在這些非銀行體系的金融機構，反而成為房貸碰壁客戶可以去嘗試的方向。

過去都會區多是銀行重點經營範圍，農漁會則是在都會區以外或都會區邊陲吃香，農漁會就是當地重要的金融機構，他們常往來的客戶就很容易跟這些非銀行體系的金融機構貸款，且從統計來看，農漁會貸款利率條件與銀行相去不遠，尤其現在銀行房貸吃緊以價制量狀況下，非銀行體系的房貸可能就有競爭力。

統計顯示， 今年3月房貸利率水準較高的是信用合作社，平均房貸利率2.38%，其次則是保險公司2.28%，郵局約2.18%，銀行平均約2.11%，農漁會信用部則僅約2.07%，但目前有些銀行都把利率調高，或者排隊等撥款，已經有民眾開始找尋非銀行體系的房貸資源。

農漁會信用部房貸利率相對優惠

例更有保險公司網站針對首購優質客戶提供房貸利率2.2%的方案，對比一般客戶約2.38%起跳，兩者至少0.18百分點的利率落差空間。

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