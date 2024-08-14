晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

3月非銀行體系受理房貸比重達12％

2024/08/14 16:00

銀行房貸放款趨緊，農漁會、保險業者、信用合作社等非傳統銀行體系，成為另一種房貸資金來源。（記者徐義平攝）銀行房貸放款趨緊，農漁會、保險業者、信用合作社等非傳統銀行體系，成為另一種房貸資金來源。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀行房貸放款趨緊，農漁會、保險業者、信用合作社等非傳統銀行體系，成為另一種房貸資金來源，而3月新增房貸人數中，有12%的房貸來源是這類非銀行體系。

根據聯徵中心統計，今年3月新增房貸人數，其中有2.58萬人是跟銀行申辦、占整體比重約88%，另外，有2201人是跟農漁會信用部申貸、占比約3%，還有340人是跟保險公司申貸、占比約1%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便當前房貸雖不見得貸不到，但在資金趨緊的過程，銀行難免會開始嚴選客戶，甚至是調高房貸利率或貸款成數，因此現在這些非銀行體系的金融機構，反而成為房貸碰壁客戶可以去嘗試的方向。 

過去都會區多是銀行重點經營範圍，農漁會則是在都會區以外或都會區邊陲吃香，農漁會就是當地重要的金融機構，他們常往來的客戶就很容易跟這些非銀行體系的金融機構貸款，且從統計來看，農漁會貸款利率條件與銀行相去不遠，尤其現在銀行房貸吃緊以價制量狀況下，非銀行體系的房貸可能就有競爭力。 

統計顯示， 今年3月房貸利率水準較高的是信用合作社，平均房貸利率2.38%，其次則是保險公司2.28%，郵局約2.18%，銀行平均約2.11%，農漁會信用部則僅約2.07%，但目前有些銀行都把利率調高，或者排隊等撥款，已經有民眾開始找尋非銀行體系的房貸資源。

農漁會信用部房貸利率相對優惠 

例更有保險公司網站針對首購優質客戶提供房貸利率2.2%的方案，對比一般客戶約2.38%起跳，兩者至少0.18百分點的利率落差空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財