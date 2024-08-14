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日月光舉辦永續探索營 培育學童環保意識

2024/08/14 15:29

日月光集團旗下的張媽媽基金會與日月光投控舉辦「2024日月光永續探索營」活動。（日月光提供）日月光集團旗下的張媽媽基金會與日月光投控舉辦「2024日月光永續探索營」活動。（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕為了提升小學學童對環境保護及永續議題的認識，日月光集團旗下的張媽媽基金會與日月光投控（3711）舉辦「2024日月光永續探索營」活動，活動期間為8月14日至8月20日，藉由多樣化課程與實地參觀行程，讓參與學生以多元的方式探索永續議題。

日月光表示，活動首日在銘傳大學舉行開幕儀式後，隨即展開豐富的課程活動。首站前往銘傳大學魚菜共生實驗農場，了解魚的排泄物如何變成水中青菜養分，透過魚菜共生系統的生態保育知識，開啟永續生活的第一道窗。

五天行程中，規劃帶領學童參觀國立科學教育館、臺北市立天文科學教育館、波隆那世界插畫大獎展、三芝淺水灣淨灘活動、新北市永續環境教育中心及關渡自然公園、三峽文化導覽與藍染體驗等。

在這些參訪的行程中，學童將可以了解半導體科技基礎知識及氣候變遷議題，並且透過淨灘活動，親身體認環保工作的重要性。最後參訪三峽祖師廟及社會企業-甘樂文創，除了學習在地文化歷史，也安排手做藍染體驗。大菁藍染屬於一種天然、傳統的染色工藝，使用天然材料、減少化學污染，為地方創生、環保永續的優質案例。

日月光表示，透過跨越多元領域學習、從理論課程到親手實作的體驗，讓孩子們從實踐中培養環保意識與永續概念。如在永續環境教育中心的綠建築導覽課程中，小朋友們在導覽過程中，可深入了解雨水回收系統、太陽能發電、自然通風與採光等技術如何應用於日常生活中，且透過實際觀察建築中的節能設計，進一步體驗綠建築帶來的舒適與環保效益。

活動最後一天，日月光特別安排別出心裁的心得發表會及頒獎典禮，鼓勵孩子們勇敢展示他們的學習成果，激發他們對於自然科學的興趣及體會環境保護的重要性。日月光表示，公司一直以來致力於推動環境保護與社會責任，希望通過此次活動，激起下一代對環境保護的熱情及永續發展的重視。

近來氣溫持續飆升，極端氣候影響人們的日常生活，並對地球造成莫大的影響，日月光強調，張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽基金會）是為秉持創辦人張姚宏影女士取之於社會，用之於社會之精神而成立的慈善基金會。今年進一步結合日月光永續四大目標「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」的環境永續理念，與銘傳大學、家扶基金會台北家扶中心合作，向下扎根，共同培養學童永續意識。

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