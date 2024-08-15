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台股今日重點

2024/08/15 07:21

台股今日重點全球最大的鋼鐵生產商、中國寶武鋼鐵集團警告，中國鋼鐵業正面臨比2008年和2015年低迷時期更為嚴重的危機。
（彭博）

1.台股週三（14日）在AI股大漲帶動下，加權指數開盤漲155.46點，以2萬1952.03點開出。電子、金融雙引擎發動下，指數開高走高，盤中一度漲359點，指數來到2萬2155點。終場指數漲230.68點，收2萬2027.25點。

2.鴻海（2317）週三（14日）發佈第2季財報，單季稅後淨利350.45億元，每股盈餘2.53元，皆成呈現季對季、年對年雙重成長，營運團隊看好第3季營運將呈現季增、年增表現，全年來看則將優於2023年。

3.AI晶片帶動台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，正積極擴充產能，台積電在先進封裝廠人力也短缺，正積極招兵買馬，近期罕見針對先進封裝廠技術員將闢設專場招募面談會，祭出日班月薪達約3萬2000元，夜班月薪約4萬3千元，另享有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上，比一般業界行情高達四成。

4.全球最大的鋼鐵生產商、中國寶武鋼鐵集團警告，中國鋼鐵業正面臨比2008年和2015年低迷時期更為嚴重的危機，董事長胡望明強調，需要保存現金，並將當前情況比作「嚴冬」。

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