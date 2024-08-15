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中國一帶一路「錢」途在哪？印尼雅萬高鐵上半年虧爆了

2024/08/15 07:47

印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵），是中國「一帶一路」指標工程之一。（路透資料照）印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵），是中國「一帶一路」指標工程之一。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國與印尼合作耗資73億美元（約新台幣2356億）興建印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵），是中國「一帶一路」指標工程之一，去年10月通車，但伴隨而來的是龐大債務，今年上半年導致出資的4家印尼國企合計出現3.53兆印尼盾（約新台幣72億元）的虧損，若加上中方的虧損，雅萬高鐵上半年的實際總虧損將遠高於此金額。

綜合外媒報導，雅萬高鐵的印尼出資方為Pilar Sinergi BUMN Indonesia（PSBI），由印尼國家鐵路公司（Kereta Api Indonesia，KAI）、印尼國營建築公司Wijaya Karya、收費公路公司Jasa Marga及種植商PTPN VIII等4家印尼國企出資組成，PSBI上半年合計出現3.53兆印尼盾（約新台幣72億元）的虧損。

根據持有51.37%股份的KAI日前發布的最新財務報告顯示，今年上半年因為經營雅萬高鐵，產生1.81兆印尼盾（約新台幣37億元）的虧損，其餘損失由其他3家印尼國企承擔。

報導提到，雅萬高鐵是PSBI與中國國企財團聯合組建的印中高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）負責承建及營運，其中PSBI代表印尼方擁有KCIC的6成股份。

報導指出，若加上中方的虧損，雅萬高鐵上半年的實際總虧損，將遠高於印尼方發布的金額。

報導指出，KAI上半年已向中國國家開發銀行償還915億印尼盾（約新台幣1.8億元）的利息。該公司先前獲得中國國家開發銀行價值7.28兆印尼盾（約新台幣150億元）的美元和人民幣貸款，用來彌補雅萬高鐵超支的成本，貸款期限達45年。

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