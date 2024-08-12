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川普若回鍋白宮 WSJ：中國經濟成長將猛降1.4個百分點

2024/08/12 07:29

美國前總統川普若回鍋白宮，將成為中國更大的噩夢，預估中國經濟成長將猛降1.4個百分點。（美聯社）美國前總統川普若回鍋白宮，將成為中國更大的噩夢，預估中國經濟成長將猛降1.4個百分點。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》 報導，美國前總統川普若回鍋白宮，將成為中國更大的噩夢，他先前指出若贏得今年的總統大選，將把中國進口商品的關稅提高至 60% 或更高，這對中國經濟的衝擊將比川普第一任任期更嚴重，除了因為關稅將會更高，當前的中國經濟也更加脆弱。

　BCA Research首席地緣政治策略師傑特肯（Matthew Gertken）表示：「川普將在中國經濟陷入通縮之際再給予一記重拳，中國經濟現在更加脆弱。」

　美中貿易戰於 2018 年川普第一任任內爆發，當時川普對價值 3500 億美元的中國進口商品（佔 2018 年進口總額的 65%）徵收高達 25% 的關稅，包括太陽能板、洗衣機、鋼鋁；中國隨後對美國進口商品課徵關稅進行報復。

　大多數經濟學家表示，中國在這場貿易戰中受到嚴重的打擊，但這種衝擊並沒有持續下去。在武肺疫情期間，由於西方國家實施封控措施，期間消費者大量購買消費電子產品和其他家居用品，中國的出口強勁反彈。

　此後，中國出口商在國家支持和低價的幫助下找到了新市場。由於對歐盟和東南亞出口勁揚，中國6月貨物貿易順差創下近1000億美元的單月記錄。

　出口激增對於原本陷入困境的中國經濟來說是個亮點。中國房市低迷已進入第3年，受房市崩盤和疫情帶來後遺症的影響，中國消費者正在勒緊荷包，地方政府財政嚴重吃緊，民營部門信心低迷。

　這種對製造業和出口的依賴，使中國對美中貿易戰若進一步升級更加敏感。百達資產管理公司首席經濟學家茲韋費爾（Patrick Zweifel）預估，若賀錦麗入主白宮，並在總統任內堅持拜登政府更具選擇性的關稅政策，2025年中國經濟成長可能減少0.03個百分點。

　若川普回鍋，並落實將所有中國進口商品的關稅提高到60%，中國受到的打擊將大得多，2025 年的經濟成長率將從預期的4.8% 降至3.4% 左右，降幅高達1.4個百分點。

　瑞銀則預估，美國對中國進口商品徵收 60% 的關稅，將在徵收後 12 個月內拖累中國 GDP 成長約 2.5 個百分點，但如果中國採取抵銷行動，拖累可能僅為 1.5 個百分點。

　中國可能因應措施包括，讓人民幣進一步貶值，向出口商提供退稅和其他優惠，並降低利率。高盛表示，中國可能會試圖透過報復來迫使美國重新考慮，例如提高對美國產品的關稅、停止供應關鍵礦產，以及可能出售美國國債等美國資產。

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