OpenAI高層大地震！共同創辦人跳槽、總裁休長假

OpenAI共同創辦人舒曼（John Schulman）辭職跳槽到競爭對手Anthropic。（圖擷取自舒曼X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI 高層大地震，11 名創始成員只剩2名元老，其中，共同創辦人舒曼（John Schulman）上週（5日）辭職跳槽到競爭對手Anthropic，另一位共同創辦人暨總裁布羅克曼（Greg Brockman）也在同一天宣布休長假到年底。

OpenAI 高層大地震，多名創始成員離開。（美聯社）

綜合外媒報導，聊天機器人ChatGPT製造商OpenAI共同創辦人舒曼，5日在社群平台X發文，宣布離開公司，將為競爭對手、美國AI新創企業Anthropic效力。他說，「這個選擇出自於我想更加專注對AI結盟的渴望，並開啟職業生涯的新篇章，讓我能重返實際參與的技術工作」。

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同一天，OpenAI 總裁布羅克曼也宣佈將休長假，直到年底。OpenAI 計畫 10 月 1 日起在全球各地舉辦開發者日等活動，他將缺席。

此前，OpenAI共同創辦人之一、前首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）今年5月離開；同為OpenAI創始成員之一的卡帕斯（Andrej Karpathy）2月也告別公司，創立一個AI整合教育平台。

也就是說，今年以來，OpenAI已有3位共同創辦人離開，加上之前退出OpenAI的馬斯克等人，11名創始成員只剩2名元老，其中一位就是現任執行長奧特曼（Sam Altman）。

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