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經長郭智輝：推動台灣成亞洲民主無人機供應鏈中心

2024/08/11 14:35

經濟部長郭智輝說，國發基金應該會對無人機產業給予支持。（記者林宜樟攝）經濟部長郭智輝說，國發基金應該會對無人機產業給予支持。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「2024無人機日—亞洲無人機AI創新應用博覽會」，經濟部長郭智輝到場參與開幕時說，他與國家發展委員會主委劉鏡清討論無人機產業，劉主委提及無人機產業對國家很重要，若有看到需要國家投資的部分，國發基金應該會給予支持。

郭智輝與嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、交通部民航局副局長林俊良及中科院、工研院、外貿協會、美國在台協會、虎尾科大等來賓參與開幕式，一同宣布集結30多家廠商的台灣無人機供應鏈大聯盟成立。

郭智輝說，無人機產業不論在軍用或物流運送等商業市場，都非常大，經濟部將持續推動研發補助，希望亞創中心廠商能踴躍申請，針對關鍵模組進行研發，提升製造能力，打造無人機產業供應鏈，加速推動無人機廠商走向國際，提升台灣在全球經濟新趨勢的關鍵地位，往台灣成為亞洲民主無人機供應鏈的願景邁進。

郭智輝說，無人機產業目前投入的廠商還不足，但9月美國將有無人機業者到台灣尋求合作，他希望藉此機會與美國一同將產業做大；他感謝嘉義縣府打造亞創中心，聚集無人機業者，建立平台與中央對話，賴清德總統也非常關心無人機產業。他觀察，因市場變遷，有賴供應鏈廠商共同合作，希望在2028年努力達成年產值300億元的目標。

經濟部長郭智輝（右二）與嘉義縣長翁章梁（右一）聆聽無人機業者介紹。（記者林宜樟攝）經濟部長郭智輝（右二）與嘉義縣長翁章梁（右一）聆聽無人機業者介紹。（記者林宜樟攝）

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