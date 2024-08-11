國際油價先跌後漲，法人看短線多空拉鋸、震盪整理。（擷取自能源局網站）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際油價先跌後漲，杜拜與北海布蘭特原油再度回升到每桶80美元附近價位；法人認為，美國原油庫存連續6週下滑，再加上颶風季節來臨，原油價格短線呈現多空拉鋸、震盪整理為主。

美國能源資訊局（EIA）公布，至8月2日止美國原油庫存較前週減少372.8萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存增加18萬桶。

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法人指出，原油價格一開始受到市場投資人擔心美國進入經濟衰退，引發市場投資人不理性情緒拋售風險性資產，原油也遭受到市場投資人風險情緒波動而出現大幅下跌。

不過，隨著市場投資人拋售情緒止穩，加上中東地緣政治風險的升溫，以及美國總統候選人川普表示要在總統大選當選後立即回美國補戰備儲油（SPR）消息，替原油市場帶來短線反彈力道。

法人認為，觀察美國EIA原油庫存變化，已連續6週出現庫存下降現象，顯現8月油價仍屬供應吃緊現象，加上美國正逢颶風季節，為原油市場供需帶來變數，在多空消息面拉鋸之下，原油市場近期以震盪表現。

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