「上有壓、下有撐」 法人看國際金價每盎司2400美元震盪

金價先跌後漲，法人看短線每盎司2400美元關卡震盪。（黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到全球景氣、日升息、美降息等影響，國際金價先跌後漲，大多維持在每盎司2400美元上下震盪；法人認為，國際金價變數多呈現「上有壓、下有撐」，約在2400美元附近震盪，不過震幅加劇，投資人進場宜慎選時點。

法人指出，美國就業數據急轉直下，經濟硬著陸的風險驟升，且日銀升息、美國可望降息，導致利差交易蜂擁解約，全球金融市場大亂、風險性資產暴跌，今年以來表現最佳的黃金成為投資人彌補虧損及補繳保證金的最佳選擇；然美降息在即，且伊朗可能攻擊以色列，黃金在面對獲利了結賣壓時仍具下檔支撐。

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法人認為，近來美國經濟數據與通膨趨緩的態勢更為明確，就業市場快速轉弱，失業率更是上升至近二年半以來新高，投資人對於降息的期待更為熱烈，投行紛紛看好黃金前景。

不過，聯準會須衡量通膨與就業的雙邊風險，何時啟動降息與降息幅度仍存在很大不確定性，經濟數據反覆或聯準會官員談話均可能造成金價短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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