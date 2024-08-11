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賀林郁婷奧運拳擊奪金 超商、速食店優惠一次看

2024/08/11 10:31

賀林郁婷奧運拳擊奪金，超商、速食店優惠再一波。（圖由肯德基提供）賀林郁婷奧運拳擊奪金，超商、速食店優惠再一波。（圖由肯德基提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕賀林郁婷拿下巴黎奧運女子拳擊金牌，連鎖超商、速食店優惠再一波。

7-ELEVEN限時兩天CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2、指定雞胸肉 任選第2件79折、思樂冰大杯全口味買1送1 。

另OPENPOINT APP行動隨時取優惠大杯濃萃美式買2送2（限量2萬組，每會員限購4組），兌換期限至9月30日。

萊爾富即日起至8月12日Hi café大杯系列的美式咖啡（原單件售價45元）或拿鐵咖啡（原單件售價55元），享同品項買1送1。

還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享有任選買1送1的優惠。

美廉社歡慶中華隊奧運奪佳績，8月12日至14日限時3天，全台門市推出「大杯濃萃拿鐵」買1送1，並可享跨店分批取，自備環保杯再省5元。

肯德基也用明星商品應援，今天再宣布買1送1優惠加碼再一波，「鱈魚圈圈」買1送1、買1盒「原味蛋撻」贈1顆「宇治抹茶白玉蛋撻」。

肯德基並力推「在家吃雞」，8月31日前外送吃雞必用優惠代碼「50390」可享咔啦脆雞x4 +原味蛋撻x4 +上校雞塊x4 +香酥脆薯（大）x1+可樂（中）x2，只要399元。

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